Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

По всем данным Лукашенко проигрывает выборы, считает Жириновский. Однако в руках президента мощный силовой аппарат – вооруженные силы, Комитет госбезопасности. Лидер ЛДПР уверен: если что-то пойдет не по плану президента Белоруссии, он может объявить о введении в республике чрезвычайного положения.
Жириновский полагает, что Лукашенко попытается передать президентский пост одному из трех сыновей. В республике произойдет "семейный переворот", отметил политик.
Даже после ухода с официальной должности нынешний белорусский лидер продолжит управлять процессами в стране, полагает глава ЛДПР. Побега Лукашенко в Россию в случае проблем на родине Жириновский не допускает. "Он человек, который не допустит проигрыша", – сказал лидер ЛДПР в эфире на радио "Комсомольская правда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко был на Параде Победы в Москве с младшим сыном Николаем, которому в августе исполнится 16 лет. Очень похож на батьку. Достойный сын своего отца. И воспитывается, похоже, правильно. Этот статный парень увлекается биатлоном и хоккеем. pic.twitter.com/Hw3iWkFePi— Виктор Панин (@VPanin) June 25, 2020
Ранее Лукашенко исключил революционные события в республике, несмотря на многочисленные акции протеста. Власть в стране не менялась 26 лет, но белорусский лидер считает, что лимит на перевороты республика исчерпала.
Лукашенко предостерег граждан от повторения в Белоруссии украинского сценария. Революция приведет к разрушению республики, уверен глава государства.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко идет на новый срок. Если он победит, то будет возглавлять республику более 30 лет.
Популярные темы форума
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Гадалки питера
Тратит все на алкоголь
Строители_ инностранцы
Обязанности женщины
Где можно почитать или послушать о короновирусе в целом? Лекарства нет?
Харламов и Асмус разводятся
вы не РАБЫ.
Как вы относитесь к оборотням?