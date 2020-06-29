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Политика
Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У президента Белоруссии Александра Лукашенко трое сыновей. Эксперты давно прочат их в преемники Батьки. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен: глава государства попытается передать власть одному из наследников.
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По всем данным Лукашенко проигрывает выборы, считает Жириновский. Однако в руках президента мощный силовой аппарат – вооруженные силы, Комитет госбезопасности. Лидер ЛДПР уверен: если что-то пойдет не по плану президента Белоруссии, он может объявить о введении в республике чрезвычайного положения.

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Жириновский полагает, что Лукашенко попытается передать президентский пост одному из трех сыновей. В республике произойдет "семейный переворот", отметил политик.

Даже после ухода с официальной должности нынешний белорусский лидер продолжит управлять процессами в стране, полагает глава ЛДПР. Побега Лукашенко в Россию в случае проблем на родине Жириновский не допускает. "Он человек, который не допустит проигрыша", – сказал лидер ЛДПР в эфире на радио "Комсомольская правда".

Ранее Лукашенко исключил революционные события в республике, несмотря на многочисленные акции протеста. Власть в стране не менялась 26 лет, но белорусский лидер считает, что лимит на перевороты республика исчерпала.

Лукашенко предостерег граждан от повторения в Белоруссии украинского сценария. Революция приведет к разрушению республики, уверен глава государства.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко идет на новый срок. Если он победит, то будет возглавлять республику более 30 лет.

Автор: 29 июня 2020, 10:02

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