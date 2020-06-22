Лукашенко обратился к военным на фоне массовых протестов в Белоруссии

По словам Лукашенко, в сложившейся в Белоруссии обстановке главная задача военных – поддержание стабильности и согласия в обществе. "Вот мой приказ", – сказал президент. Что конкретно он имел в виду под "сложившейся обстановкой" глава государства не уточнил.
Он призвал армию сделать все для защиты безопасности и суверенитета государства. "Не должны нас запрячь в телегу и стегать", – высказался Лукашенко.
Визит президента в расположение десантно-штурмовой бригады прошел на фоне продолжающихся массовых протестов в республике. В минувшую пятницу в Минске, Витебске, Могилеве и других городах страны несогласные с политикой Лукашенко выстроились в так называемые цепи солидарности. Самая длинная получилась в Гродно – более 1,5 километра.
Сигналят даже водители автобусов! Весь Минск солидарен в протесте против Лукашенко! Такого не было уже 10 лет! pic.twitter.com/mmIfFksL2s— Артем (@A_Yuzhakov) June 18, 2020
В центре белорусской столицы прошел "Пикет солидарности". По данным СМИ, в мероприятии приняли участие от 500 до 670 человек. Собравшиеся выразили поддержку альтернативным кандидатам на президентских выборах в Белоруссии – 2020.
Минск сегодня. Власти вырубили интернет. ОМОН оттесняет людей со всего центра. Задержаны журналисты, люди продолжают стихийно выходить в разных частях города pic.twitter.com/wkuItypwGX— Реквием по стране #RUSSIANLIVESMATTER (@FailedStateRu) June 19, 2020
Голосование состоится 9 августа. Соперники Александра Лукашенко столкнулись с давлением со стороны силовых органов. Блогера Сергея Тихановского обвинили в организации беспорядков, его жене Светлане поступали угрозы, а экс-банкира Виктора Бабарико и его сына в прошлый четверг задержали спецслужбы.
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