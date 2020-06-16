Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах

Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом на выборах – 2020. На днях она услышала угрозы в свой адрес.
По словам Тихановской, ей позвонили и предупредили, что она должна прекратить участие в предвыборной гонке. Неизвестный угрожал детям, добавила она.
Тихановская может выйти из президентской гонки. "Передо мной стоит выбор – дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден", – заявила она 16 июня.
Светлана подключилась к предвыборной кампании после того, как ее супруга задержали в конце мая из-за пикета в Гродно. Его обвинили в организации беспорядков.
Спустя несколько дней на даче Тихановских прошли обыски. Сообщалось, что оперативники изъяли 900 тысяч долларов.
Светлана Тихановская рассказывает об угрозах в свой адрес.— TUT.BY (@tutby) June 16, 2020
«Если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться». pic.twitter.com/3i7Dp5zl57
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Наиболее сильные конкуренты Батьки – бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.
Поставить подписи за альтернативных кандидатов в городах республики выстраиваются многокилометровые очереди. Периодически происходят митинги. Несогласные с политикой руководства страны призывают Александра Лукашенко уйти в отставку.
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