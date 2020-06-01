Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии

За два месяца до президентских выборов ситуация в Белоруссии стремительно накаляется. Сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов вылился в серию пикетов и митингов. Глава республики Александр Лукашенко заговорил о подготовке "майданчика" в стране.



В понедельник, 1 июня, президент Белоруссии провел встречу с руководителем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком. Судя по заявлением Александра Лукашенко, происходящими в республике событиями он крайне недоволен.



Ряд СМИ уже успели сравнить ситуацию в Белоруссии с событиями на Украине и в Армении. По словам Лукашенко, некие политические силы хотят разрушить все то, что было создано в республике за последние несколько десятков лет. Тех, кто выступает против него, глава государства окрестил "майданутыми".

Оппозиция, уверен Лукашенко, хочет повторить в республике украинские события в преддверии президентских выборов. "Майданов в Беларуси не будет", – заявил он.

Еще жестче Лукашенко высказался о тех, кто собирает подписи в поддержку альтернативных кандидатов. Активистов он сравнил с "бандами уголовников". А подискутировать о будущем страны граждане могут и на кухнях, уверен президент.

Беларусы ещё месяц назад не задумывались, что психологически созрели до майдана. А это факт. Как бы Лукашенко не угрожал, люди его ненавидят. pic.twitter.com/jG17enT91B — Анатоль Наўмовіч (@naumpag) June 1, 2020

Ситуация в республике резко обострилась в минувшее воскресенье. Сбор подписей за кандидатов в президенты перерос во многих городах в несанкционированные пикеты и митинги.

Особенно горячо было в Минске. Поставить подписи за бывшего банкира Виктора Бабарико и других альтернативных кандидатов пришли тысячи человек. Толпа выкрикивала лозунги про отставку Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Сейчас продолжается так называемая подписная кампания. Желающие стать кандидатом должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан.