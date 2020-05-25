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Политика
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах

У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Впервые за 25 лет Александр Лукашенко может столкнуться с достойной конкуренцией на президентских выборах. Еще недавно бывшего банкира Виктора Бабарико знали разве что в профессиональном кругу, а сегодня о нем говорит вся страна. Кандидат стремительно собирает подписи за свое выдвижение, а в экспертном сообществе всерьез заговорили о его шансах занять президентское кресло.
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То, как активно Виктор Бабарико собирает подписи за свое выдвижение, впечатлило Александра Лукашенко и его окружение, считает политолог Алексей Суздальцев. В Белоруссии может повториться прошлогодний украинский сценарий, написал эксперт в своем блоге на "Эхо Москвы".

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог напомнил, что изначально Петр Порошенко не видел конкурента во Владимире Зеленском, но за комика проголосали те, кто устал от политики тогдашних властей. Суздальцев не исключил массового протестного голосования за Бабарико.

По мнению эксперта, бывший банкир может стать реальной альтернативой Лукашенко. По сравнению с нынешним президентом Бабарико выглядит на порядок договороспособнее, за ним не тянется шлейф конфликта с Россией и пустых обещаний, пояснил Суздальцев.

Виктор Бабарико рвется в президенты Белоруссии. . Кадр youtube.com

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Помимо Александра Лукашенко на высший государственный пост претендуют 14 человек. Предвыборная кампания начнется за несколько недель до голосования.

По опросам в Сети Виктор Бабарико опережает действующего президента со значительным отрывом. Так, 48% читателей белорусского портала "Наша Нива" хотели бы видеть Виктора Бабарико главой государства.

Автор: 25 мая 2020, 15:03 Источник: "Эхо Москвы"
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