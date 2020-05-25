У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах

То, как активно Виктор Бабарико собирает подписи за свое выдвижение, впечатлило Александра Лукашенко и его окружение, считает политолог Алексей Суздальцев. В Белоруссии может повториться прошлогодний украинский сценарий, написал эксперт в своем блоге на "Эхо Москвы".
Политолог напомнил, что изначально Петр Порошенко не видел конкурента во Владимире Зеленском, но за комика проголосали те, кто устал от политики тогдашних властей. Суздальцев не исключил массового протестного голосования за Бабарико.
По мнению эксперта, бывший банкир может стать реальной альтернативой Лукашенко. По сравнению с нынешним президентом Бабарико выглядит на порядок договороспособнее, за ним не тянется шлейф конфликта с Россией и пустых обещаний, пояснил Суздальцев.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Помимо Александра Лукашенко на высший государственный пост претендуют 14 человек. Предвыборная кампания начнется за несколько недель до голосования.
По опросам в Сети Виктор Бабарико опережает действующего президента со значительным отрывом. Так, 48% читателей белорусского портала "Наша Нива" хотели бы видеть Виктора Бабарико главой государства.
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