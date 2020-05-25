У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах

Впервые за 25 лет Александр Лукашенко может столкнуться с достойной конкуренцией на президентских выборах. Еще недавно бывшего банкира Виктора Бабарико знали разве что в профессиональном кругу, а сегодня о нем говорит вся страна. Кандидат стремительно собирает подписи за свое выдвижение, а в экспертном сообществе всерьез заговорили о его шансах занять президентское кресло.



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