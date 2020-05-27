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Политика
Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко

Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко

Предвыборная кампания в Белорусиси пошла не по плану Александра Лукашенко. . Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президентская гонка в Белоруссии только началась, но уже понятно, что она пройдет не так, как запланировал Александр Лукашенко. Экономический кризис и испорченные отношения с Россией пошатнули позиции главы государства.
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При честном подсчете голосов Александр Лукашенко не попадает во второй тур, а безусловным лидером становится экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Неплохие шансы и у бывшего дипломата Валерия Цепкало, пишет портал "Политнавигатор".

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Обоих кандидатов журналисты называют умеренными либералами, которые выступают за реформы в экономике и снижение роли государства. Во внешней политике Цепкало ориентируется на сближение с Россией и поддержку русского языка.

Бабарико об отношениях с другими странами высказывается осторожно. По мнению журналистов, бывший банкир ментально является западником, но понимает безальтернативность интеграции с восточным соседом.

На фоне активности оппонентов Лукашенко выглядит уставшим. Батька пропустил крупные мероприятия, где мог бы обратиться к своей аудитории, не состоялась традиционная большая пресс-конференция президента, а послание к парламенту было перенесено из-за эпидемии.

Единственная надежда Лукашенко – пропаганда и административный ресурс, считают в экспертной среде. При этом подконтрольным белорусскому лидеру СМИ граждане верят все меньше.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Помимо Александра Лукашенко, на высший государственный пост претендуют 14 человек.

Автор: 27 мая 2020, 10:28 Источник: "ПолитНавигатор"
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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