Коронавирус в России Санкции Коронавирус в Москве Крым Парад Победы

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Вторник
12 мая
Лента новостей
17:07
Гоген бросил Катю? Солнцев показал новое фото с любовницей
17:05
Любитель скорости Прилучный нахватал штрафов за карантин
16:51
Напряженная: обстановке в России из-за коронавируса дали оценку
16:42
"Очень волнуюсь": дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове
16:37
В Москве резко упал индекс самоизоляции
16:34
"Я не вижу нарушения": Собчак оправдалась после вечеринки с Маликовым во время пандемии
16:21
"В обоих своих браках я счастливой не была": Валюшкина заговорила о проклятии
16:17
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
16:10
Татьяна Навка слегла с коронавирусом
16:08
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
16:06
"Писает на подушку": мать особенного ребенка Светлана Зейналова пожаловалась на наследницу
16:06
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
16:01
Вот это шевелюра: Арбенина шокировала снимком с копной кудрявых волос
15:57
На юге Петербурга женщина попала под поезд
15:35
"Какая прекрасная семья": Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала самых близких
15:29
Песков заболел коронавирусом
15:26
Ушел из жизни известный писатель
15:13
Под Тверью сотрудники ФСБ предотвратили теракт
15:12
Дума поддержала пострадавшую от коронавируса экономику
15:03
"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"
14:59
Известная фигуристка опровергла слухи об уходе от Тутберидзе
14:53
"Разбился в аварии": сын Газманова узнал о несчастье от журналистов
14:52
"Маски будут неотъемлемой частью": Солнцев и Чехова предсказали будущее после коронавируса
14:49
Верник показал обнаженную беременную женщину
14:45
В серьезной аварии под Москвой пострадали люди
14:39
"Более строгие меры": объявлено о наказании для нарушителей масочного режима в Москве
14:36
Гроза и сильный ветер: москвичам пообещали резкое ухудшение погоды
14:30
Скончался легендарный работник "Союзмультфильма"
14:19
Побрившаяся наголо звезда "Не родись красивой" Уварова: Мне растопыривали уши!
14:18
В России от коронавируса умерли 5 журналистов
14:07
Звезда Comedy Woman сообщила о первенце
14:01
"Очень жаль, что так быстро задушили": народ высказался в адрес неузнаваемой Степаненко
14:00
Отдай миллион: несчастную Гулькину выследили вдали от дома
13:55
Климова согласилась показать Корчевникову интимные татуировки
13:55
Выплаты на детей в связи с коронавирусом: как получить положенные деньги
13:37
Кошмар: Сергей Лазарев разбился перед концертом
13:21
Стало известно о судьбе замороженного спецвыпуска культового сериала "Друзья"
13:21
"Нас сейчас всех будут убивать": семью Екатерины Климовой ограбили
13:09
Зеленского признали соучастником страшного преступления
12:53
"Стыд, срам и позор!": Дмитрий Певцов отреагировал на оскорбления
12:44
"Непрофессиональный хайп": Онищенко резко ответил на заявление о смертности от коронавируса в России
12:44
Проклятый коронавирус: Кравец потеряла работавшего в Китае отца
12:39
"Хотела покончить с собой": актриса Климова вспомнила ужасы детства с отцом-уголовником
12:25
За действиями Подкаминской на съемках пристально следят
12:09
"Зачем его продвигать?": Пугачеву пристыдили за хвальбу собственного внука
12:01
Число жертв пожара в хосписе под Москвой выросло
11:51
Сменила фамилию: жена известного бизнесмена оказалась дочерью Розенбаума
11:51
"Никто извинений не принес": Алина Кабаева лишилась самого ценного
11:33
"Опора по жизни": Артемьева из "Сватов" рассказала об отношениях с Добрыниным
11:29
Хороший ответ: Гузеева крепко приложила Харламова после нападок
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным
Пугачева купила бриллиантовое кольцо за баснословную сумму
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
"Это идеальная история": Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка
Политика

В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить голосование по поправкам к Конституции из-за пандемии коронавируса в России. В Кремле от такого предложения отказались.

Продолжение: "Очень волнуюсь": дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове
прочитано 214 раз

Коронавирус в России привел к тому, что голосование по внесению поправок в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля, пришлось переносить. При этом, как заметил Владимир Жириновский, все юридические формальности, требующиеся для изменения основного закона страны, уже были сделаны.

ПО ТЕМЕ

Песков заболел коронавирусом

Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Лидер ЛДПР добавил также, что режим самоизоляции в некоторых регионах страны может продлиться и до конца 2020 года, что делает невозможным референдум о поправках к Конституции. В связи с этим он предложил и вовсе не проводить голосование.

В Кремле, однако, от такого предложения отказались. "На этот счет есть однозначная позиция президента", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский лидер перенес референдум по поправкам к Конституции исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан. Однако, как сам неоднократно говорил Владимир Путин, изменения будут внесены только по итогам голосования.

Отметим, ясности в вопросе новой даты проведения всеобщего голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России пока нет. Столь масштабное событие станет возможно в том случае, если опасность заражения коронавирусом в России будет сведена к минимуму. Однако эксперты затрудняются ответить точно, когда именно наступит такой момент.

Автор: 12 мая 2020, 16:17 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленского признали соучастником страшного преступления
Свергнут и убьют: предсказана трагическая судьба Лукашенко
Лукашенко пустился в слезы из-за выступления младшего сына
"Пробирает до слез": Путин расчувствовался из-за смерти женщины

Шоу-бизнес

"Писает на подушку": мать особенного ребенка Светлана Зейналова пожаловалась на наследницу
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
Вот это шевелюра: Арбенина шокировала снимком с копной кудрявых волос
"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Реальное дно": Успенскую с лютой ненавистью закидали камнями за откровенное признание

Пользователи Сети не оценили вкус звезды
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года

Как мир справляется с эпидемией
Шоу-бизнес

Всему виной наркотики: Мария Максакова отдала жилье в помраченном рассудке

Появились новые данные об артистке
Шоу-бизнес

"Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову

Телеведущую довели до оргазма

Гороскоп

Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сотникова не может выйти на лед после операции
"Это уже перебор": Плющенко взбрыкнул после едких нападок
Еще один фигурист сбежал от Тутберидзе по примеру Трусовой
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+