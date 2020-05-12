В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить голосование по поправкам к Конституции из-за пандемии коронавируса в России. В Кремле от такого предложения отказались.

Коронавирус в России привел к тому, что голосование по внесению поправок в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля, пришлось переносить. При этом, как заметил Владимир Жириновский, все юридические формальности, требующиеся для изменения основного закона страны, уже были сделаны.

Лидер ЛДПР добавил также, что режим самоизоляции в некоторых регионах страны может продлиться и до конца 2020 года, что делает невозможным референдум о поправках к Конституции. В связи с этим он предложил и вовсе не проводить голосование.

В Кремле, однако, от такого предложения отказались. "На этот счет есть однозначная позиция президента", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский лидер перенес референдум по поправкам к Конституции исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан. Однако, как сам неоднократно говорил Владимир Путин, изменения будут внесены только по итогам голосования.

Отметим, ясности в вопросе новой даты проведения всеобщего голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России пока нет. Столь масштабное событие станет возможно в том случае, если опасность заражения коронавирусом в России будет сведена к минимуму. Однако эксперты затрудняются ответить точно, когда именно наступит такой момент.