Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что среди принятых мер было несколько личных инициатив российского лидера. В частности, именно Владимир Путин предложил оказать прямую финансовую помощь семьям.
В ходе своего обращения к населению 11 мая Путин анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, предусматривающие назначение дополнительных единовременных выплат в зависимости от количества детей. За каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет полагается по 10 тысяч рублей, а за малышей в возрасте до трех лет – по пять тысяч рублей, напоминает Life."Это президентская инициатива собственная, и не только она", – рассказал Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных телеканалов.
Детский омбудсмен России Анна Кузнецова отметила, что пособия также получат и семьи с детьми в возрасте от 16-17 лет. Кузнецова пояснила, что зачастую даже таких взрослых детей содержат родители, поскольку они не могут устроиться на полноценную работу, сообщает "Вечерняя Москва".
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в общей сложности выплаты получат 22 миллиона семей. На эти цели будет выделено около 200 миллиардов рублей.
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