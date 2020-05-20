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Политика
Володин рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Володин рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. О повестке пленарного заседания 21 мая рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Депутаты 21 мая продолжат рассмотрение ряда законопроектов во втором чтении. Также парламентарии обсудят в первом чтении поправки правительства в Налоговый кодекс. Некоммерческие организации и предприятия, закупающие оборудование для борьбы с коронавирусом, получат поддержку.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Вячеслава Володина, эти меры входят в пакет инициатив, озвученных президентом. Их парламентарии рассмотрят в первую очередь, сообщил спикер. В работе задействовано 12 комитетов нижней палаты.

Депутаты внесли ряд поправок к правительственному законопроекту. "Эти предложения мы обобщим и при рассмотрении законопроекта в третьем чтении направим правительству с тем, чтобы их изучили", – сообщил Володин после заседания Совета Госдумы 20 мая.

По его словам, кабинет министров оперативно отрабатывает поручения главы государства. "Меры поддержки, озвученные президентом, депутаты считают эффективными и ни у кого не вызывает сомнения, что их надо принимать", – отметил Володин.

Ранее Госдума уже приняла ряд законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации.

Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям брать кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Организации получили возможность снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.

Автор: 20 мая 2020, 15:38 Источник: Официальный сайт Госдумы

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