Володин сравнил медицинскую помощь в России и США в период эпидемии

Пандемия коронавируса показала, что российская медицина лучше подготовлена к подобным вызовам, чем американская, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в формате видеоконференции. 27 миллионов граждан США, не имеющих медицинской страховки, фактически были выброшены за борт, констатировал председатель нижней палаты.



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