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Общество

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США в период эпидемии

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Пандемия коронавируса показала, что российская медицина лучше подготовлена к подобным вызовам, чем американская, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в формате видеоконференции. 27 миллионов граждан США, не имеющих медицинской страховки, фактически были выброшены за борт, констатировал председатель нижней палаты.

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На совещании речь зашла о раздаче денег населению в период эпидемии. Президент США Дональда Трамп решил выплатить каждому американцу по тысяче долларов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин напомнил, что в Соединенных Штатах у 27 миллионов граждан нет медицинской страховки. При этом за подключение к аппарату искусственной вентиляции легких американцу придется заплатить 72 тысячи долларов.

По сути власти США бросили 27 миллионов человек на произвол судьбы, констатировал спикер Госдумы. "В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", – заявил Вячеслав Володин.

Решение американских властей о раздаче денег гражданам не поможет, отметил Володин. Он призвал Центробанк разъяснить, почему такая практика бесполезна. При этом председатель нижней палаты напомнил, что поддержка граждан, а также малых и средних предприятий – приоритет для органов власти.

"Меры поддержки должны быть эффективными и реально помочь людям", – подчеркнул Володин.

В свою очередь Набиуллина отметила, что деньги должны прийти тем, кто наиболее уязвим и пострадал от эпидемии коронавируса. Таким образом и действует российское правительство, добавила глава ЦБ.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции часть работы парламентариев переведена в онлайн-формат. Так, 22 апреля руководство нижней палаты провело видеоконференцию с главой Минэнерго Александром Новаком. В частности, Вячеслав Володин поднял вопрос о большом количестве посредников в отрасли и предложил подумать о снижении цен на газ и свет для религиозных организаций.

Автор: 28 апреля 2020, 14:23

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