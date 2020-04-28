"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир

Различий между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским все меньше. Не проходило практически ни дня, чтобы экс-президент не просил помощи у Запада. Теперь эстафету попрошайничества перенял бывший комик.



Испанская газета El Pais опубликовала статью Владимира Зеленского. В ней украинский лидер описывает безрадостное положение своей страны и преудпреждает, что очередной западной финансовой подпитки Незалежная обречена не дефолт, и выбираться из чудовищного кризиса она будет долго и тяжело.



"Плач Ярославны" с берегом Днепра прокомментировал представитель Луганской республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. По его мнению, украинский лидер расписался в собственной неспособности справиться с чрезвычайными обстоятельствами.

Фактически как и его предшественник, Владимир Зеленский встал на колени перед Западом и умоляет его предоставить Украине очередной кредит. Подобное представление выглядит очень дешево и нелепо, считает Мирошник.

Европе и США в связи с эпидемией коронавируса сейчас не до Украины, уверен политик. Создается впечатление, что статью в El Pais пиарщики Зеленского опубликовали для того, чтобы показать "беспомощность, убожество и глупость" своего шефа", отметил Мирошник.

Не впечатлили жалобные мольбы президента и киевского журналиста Андрея Манчука. Особое внимание он обратил на слова Зеленского о том, что Украина успешно эвакуировал своих граждан из Китая зимой этого года, а раз так, то может помочь в борьбе с эпидемией и другим странам.

Журналист напомнил, что своих соотечественников украинцы встретили камнями и горящими покрышками. И этот "глобальный позор" Зеленский ставит себе в заслугу, недоумевает Манчук.

Тем временем оппозиционные украинские политики бьют в набат. По их мнению, эпидемия коронавируса может привести к распаду Украины. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман призвала Владимира Зеленского перестать навязывать гражданам определенный язык и религию.