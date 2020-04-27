Наживающийся на коронавирусе Зеленский вызвал отвращение

Экономист уверен: власти страны делают все возможное, чтобы использовать кризис в своих корыстных целях. "Можно хорошо наживаться, когда идет такая мутная вода и темные времена", – пояснил аналитик.
В кризис легко красть деньги из бюджета, приобретать дорогие автомобили и прикрываться патриотическими лозунгами и интересами народа, считает Соскин. "Людям нужно маски покупать, людям надо кислородные аппараты покупать и так далее", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka Online.
К 27 апреля число зараженных коронавирусом на Украине превысило девять тысяч. 864 пациента вылечились, 220 умерли. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Киевской области и западных регионах страны.
Эксперты опасаются, что расположенные на территории страны биологические лаборатории США могут использоваться для запрещенных экспериментов. По словам контр-адмирала Владимира Соловьева, проводимые опыты в Незалежной запрещены законодательством Соединенных Штатов.
Между тем есть сведения, что в американских лабораториях ставят опыты над опасными патогенами, которые в случае чрезвычайной ситуации могут вызвать повторение уханьских событий. Юрист и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале задался вопросом, почему эти лаборатории нельзя содержать в США.
Как писали "Дни.ру", бывший депутат Верховной рады Анна Герман опасается, что коронавирус приведет к распаду Украины. Экс-парламентарий призвала президента Владимира Зеленского изменить политику и перестать навязывать людям определенный язык и веру.
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