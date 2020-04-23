"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили решили дать на Украине еще один шанс. Владимир Зеленский намерен назначить его вице-премьером по реформам.
По всей видимости, украинского лидера не волнует, что большинство граждан относятся к Саакашвили негативно. По данным социологов, его рейтинг не превышает 2,5%, заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
Тем не менее, бывший президент – самостоятельная фигура и не привык быть на вторых ролях, считает эксперт. По его мнению, Саакашвили способен медийно затмить Зеленского и даже сменить его на посту главы государства.
Погребинский считает, что президент ведет себя как глупец и не понимает, какую опасность несет назначение экс-президента Грузии вице-премьером. Впрочем, очередной взлет Саакашвили вписывается "в маразматическую кадровую политику нынешнего президента", сказал эксперт в интервью "Комсомольской правде".
В бытность президентом Петра Порошенко Михаил Саакашвили занимал должность главы Одесской области. Но мирно сосуществовать на одном политическом поле они не смогли.
В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы Одесской области, а затем был лишен украинского гражданства и был вынужден бежать в Польшу. Владимир Зеленский после инаугурации восстановил экс-президента в гражданских правах.
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