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Политика

"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вызванный эпидемией коронавируса кризис может окончательно похоронить Украину. Элиты на местах укрепляются и ведут все более независимую от Киева политику, предупредила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Тенденция к усилению сепаратизма будет нарастать, уверена бывший парламентарий. Она призвала президента Владимира Зеленского создать коалиционное правительство из разных сил и изменить внешнюю политику, восстановив отношения с соседями.

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Если этого не произойдет, Украина начнет распадаться на отдельные регионы, считает Герман. "Мне больно будет, если государство мое расколется на много маленьких регионов", – сказала политик в интервью "Комсомольской правде".

На фоне эпидемии коронавируса власти должны преодолеть раскол внутри страны, перестать навязывать язык и давить на церковь, уверена Герман. Она напомнила, что Крым и Донбасс ушли с Украины из-за дискриминационной политики Киева.

Эпидемия коронавируса может стать роковой для Владимира Зеленского, считает политолог Олег Соскин. Если власти в ближайшее время с ней не справятся, глава государства рискует потерять свой пост, сказал эксперт в эфире НСН.

Пандемия COVID-19 стала для президента полной неожиданностью, уверен бывший пиарщик Владимира Зеленского Владислав Рогимов. По его словам, политик впал в глубокую депрессию.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 6125 человек, за сутки выявлено более 400 новых случаев. В ближайшие дни правительство Дениса Шмыгаля намерено продлить ограничения до 12 мая.

Автор: 21 апреля 2020, 13:51

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