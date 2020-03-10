Госдума одобрила поправки к Конституции во втором чтении

Особо председатель нижней палаты отметил поправки,
инициированные президентом. Речь идет о минимальном размере оплаты труда,
обязательной ежегодной индексации пенсий. "Это все наполняет нормы
конкретным содержанием", – подчеркнул Володин.
Кроме того, поправки касаются вопросов федеративного устройства, Федеральному собрания, правительства. Изменения вносятся и в функционирование судебных органов, прокуратуры и местного самоуправления.
В ходе пленарного заседания на рассмотрение депутатов были предложены две значимые поправки. Одна из них, за авторством Александра Карелина, касалась выборов в Госдуму. Со второй инициативой выступила Валентина Терешкова, которая предложила либо убрать ограничение на количество президентских сроков, либо обнулить их для действующего главы государства после принятия поправок к Конституции на общероссийском голосовании.
Президент лично прибыл на Охотный Ряд и выступил перед парламентариями. Отмену ограничений на количество сроков он счел нецелесообразным, но допустил вариант с обнулением. Однако соответствующее решение должен одобрить Конституционный суд, уточнил глава государства.
Изменение Конституции давно назрело, подчеркнул Путин. По его словам, поправки направлены на укрепление суверенитета и ценностей России, на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии граждан.
Третье, заключительное чтение законопроекта пройдет в среду, 11 марта. После этого документ направят на одобрение Совета Федерации. На 22 апреля запланировано общероссийское голосование. Президент подпишет закон лишь в том случае, если граждане одобрят поправки.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Дискриминация азиатов
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?