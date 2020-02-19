"Его право": близкий к президенту журналист ответил на вопрос о личной жизни Путина

Личная жизнь президента России Владимира Путина вызывает огромный интерес у некоторых журналистов. Среди них оказался и Юрий Дудь.
Получив возможность поговорить с Андреем Колесниковым, который по работе часто сопровождает российского лидера, он спросил о наличии у политика жены. "Это то, о чем лучше не знать", – цитирует "Царьград" журналиста кремлевского пула. Он не смог ответить на вопрос Дудя, поскольку абсолютно не представляет, как обстоят с этим дела.
Андрей Колесников не видит проблем в том, что Владимир Путин оберегает личную жизнь от публики. "У человека должна быть частная жизнь, это его право. Он имеет право хранить ее внутри себя", – пояснил журналист Дудю.
Поинтересовался блогер и тем, сколько, по мнению собеседника, Владимир Путин намерен занимать должность президента России. Колесников подчеркнул: не дольше, чем предусмотрено законом. В 2024 году политик "отойдет в сторону", уверен он.
Напомним, что на ютуб-канале "вДудь" было опубликовано новое интервью Юрия Дудя. Его гостем стал журналист кремлевского пула Андрей Колесников, прозванный коллегами Летописцем Путина. Многие вопросы касались личности президента России.
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