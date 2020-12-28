В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

C 2014 года Россия и Украина находятся в состоянии "холодной войны". Москва поддерживает республики Донбасса. Киев, несмотря на достигнутые в прошлом году в Париже соглашения, так и не смог отвести вооружения с линии фронта. Позиционная война в Донецкой и Луганской республиках продолжается.
В таких условиях не исключен прямой вооруженный конфликт между Россией и Украиной, считает Сергей Марков. Для Киева такой сценарий станет фатальным, убежден эксперт.
"У части элит есть адекватное представление, что, если война с Россией начнется, то через неделю 80% украинской армии перейдет на сторону армии России", – заявил Марков.
Эксперт прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. В случае конфликта с Россией он пообещал мобилизовать на защиту страны все взрослое население, включая женщин.
Таким образом украинский лидер хочет понравиться новым властям США, считает аналитик. Политолог напомнил, что такую же агрессивную риторику использовал бывший президент Петр Порошенко.
Зеленский решил пойти по пути предшественника, делает вывод Марков. "У президента Украины есть два руководителя: народ Украины и спецслужбы США", – сказал Марков.
Напомним, что в интервью украинскому порталу "Фокус" Зеленский заявил, что Киев не стремится к военному конфликту с Москвой. Он выразил надежду, что этого не произойдет.
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