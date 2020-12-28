Политолог объяснил, почему Зеленский не хочет звонить Путину

Последний раз Владимир Путин и Владимир Зеленский общались почти полгода назад – в конце июля лидеры поговорили по телефону. Политолог Владимир Корнилов объяснил, почему президент Украины неохотно поддерживает контакты с российским коллегой.



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