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Политика

"Идет игра на жизнях и смертях": заявлению Зеленского о войне с Россией дали простое объяснение

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На днях глава украинского государства дал резонансное интервью одному из местных изданий. В беседе с журналистами он произнес довольно громкое высказывание о войне с Россией.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае вооруженного конфликта между государствами будут мобилизованы все украинцы, включая женщин. Но украинский лидер выразил надежду, что такое может произойти лишь в теории и никогда не случится в реальность.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Тем не менее, даже местные власти неоднозначно отнеслись к словам Зеленского. Заместитель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос назвал идею всеобщей мобилизации провальной, отметив, что попытки её провести уже предпринимались ранее, но безуспешно. Но бывший президент Украины Леонид Кравчук поддержал украинского лидера, назвав его "настоящим патриотом".

Однако политолог Сергей Марков считает, что подобными пугающими заявлениями Владимир Зеленский лишь пытается расположить к себе новую власть США во главе с Джо Байденом, которая приступит к работе уже в январе. По словам Маркова, в настоящее время "идёт игра на жизнях и смертях" украинцев ради политических очков.

Специалист напомнил, что именно за такие высказывания жители Незалежной отказались от поддержки экс-президента Украины Петра Порошенко, и Зеленский рискует повторить его судьбу. Кроме того, эксперт отметил, что своими словами Зеленский также провоцирует раскол в политических элитах страны.

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Автор: 28 декабря 2020, 08:37 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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