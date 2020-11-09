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Политика
Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

Фото: Joel Lerner/Xinhua/www.globallookpress.com
Интрига на выборах президента США сохраняется. Штат Джорджия стал первым, где назначили пересчет голосов. В соцсетях сообщают, что 132 тысячи голосов, поданных в штате, могут быть недействительными.
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Американский журналист Кайл Беккер сообщил о 132 тысячах случаев "изменения адреса" в ходе голосования в округе Фултон, штат Джорджия. Люди могли проголосовать не в том месте, где имеют право. Таким образом, есть вероятность признания бюллетеней недействительными.

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"Байден ведет Джорджии с 10 тысячами голосов по последним данным. Этого достаточно, чтобы изменить правила игры", – пишет Беккер

Разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом в Джорджии не превысил двух тысяч голосов. Штат дает кандидату в президенты 16 голосов выборщиков. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер в эфире Fox News анонсировал пересчет голосов.

Ранее итоги выборов в США прокомментировала член Общественной палаты России Мария Бутина. Она опубликовала в своем телеграм-канале две карты, отражающие предпочтения избирателей в 2016 и 2020 годах.

Американская глубинка продолжает поддерживать Дональда Трампа, тогда как крупные города, где сильно влияние СМИ и соцсетей, отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену, отметила Бутина. "Что это означает? Все просто: информационные войны в действии. Всем нам на заметку", – написала она.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Американские СМИ заявляют о победе Джо Байдена с результатом в 290 голосов. Дональд Трамп не согласен. Он обвиняет демократов в фальсификациях и требует пересчета голосов в ряде ключевых штатов.

Автор: 9 ноября 2020, 17:28 Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник

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