В Кремле высказались об итогах выборов в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о влиянии подведения итогов выборов президента США на ситуацию во всем мире. Он отметил, что неопределенность с результатами голосования может негативно отразиться на происходящем во всем мире, передает RT. В особенности это касается экономической сферы.
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