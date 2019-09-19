Осталось недолго: Меркель предсказали проблемы из-за Украины

Украинским политикам удалось добиться, кажется, невозможного – они смогли изменить отношение европейского общества к их стране с горячей и всесторонней поддержки на явную усталость. "Украина очень многих разочаровала. Всем казалось, что она освободилась от "лап русского медведя" и на следующий день построит демократию", – цитирует НСН немецкого политолога Александра Рара.
Он отметил, что европейцы вложили в перемены на Украине большие деньги, однако никаких результатов так и не увидели. "Украина только кормит Запад надеждами, что вот-вот мы станем демократами, или русофобией, что во всем виновата Россия", – заметил эксперт. По его словам, в Германии успели раскусить подобную тактику.
"Я не чувствую уже в немецком обществе и в немецких элитах какой-то односторонней ругани России и рассматривания ее как агрессора", – заметил Алесандр Рар. "Однако есть высшая политика на уровне Меркель, где стоит позиция – Украину не критиковать, всегда быть на ее стороне", – добавил он.
Бывший президент Украины Кучма заявил, что Меркель, Макрон и Путин могут вместе оказать давление на Зеленского во время встречи в Нормандском формате. Цель - вынудить пойти на уступки по Донбассу.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 14, 2019
Сиранно. А мы думали, что весь мир с Украиной, против Путина. Как же так?
Однако и такому подходу, уверен он, осталось недолго. Ангеле Меркель придется либо встать во главе перемен в немецкой политике, либо войти в противостояние с другими европейскими лидерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
И тот, и другой исход грозит проблемами для Ангелы Меркель. Однако эксперты сомневаются, что канцлер Германии решит поссориться со всей Европой для того, чтобы поддержать украинских политиков, доведших свою страну до экономической и политической катастрофы и не желающих принимать меры для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
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