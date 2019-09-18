Жириновский заявил о воссоединении России и Белоруссии

Лидер ЛДПР отметил, что раньше три страны жили вместе в покое и согласии. Он утверждает, что пора бы вернуться к этому строю. По его мнению, нужно создать единый государственный язык и валюту. В качестве средства коммуникации Жириновский видит русский язык, а в качестве валюты – рубль.
По словам политика, если рубль станет единым средством оплаты товаров и услуг на территории бывшего союзного государства, то он станет сильнее евро. Это будет обусловлено огромными ресурсами трех стран.
"Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы... Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством", – рассказал в своем телеграм-канале Владимир Вольфович.
Он уточнил, что ранее, по историческим справкам, Россия состояла из Великороссии и Малороссии. По сути, это является одним и тем же государством – Русью, сообщает телеканал "360".
Кроме того, политик рассказал, что при объединении не должны быть ликвидированы родные языки народов. Он отметил, что говорить на них можно и нужно, но русский все равно должен стать государственным средством общения.
Жириновский добавил, что в Советском Союзе все говорили и на родном, и на русском языках. Тем не менее все были равны и все друг друга понимали. Политик подытожил, что в союзном государстве не должно возникнуть расовых предрассудков: "Можно просто быть гражданами одной страны".
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?