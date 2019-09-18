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Политика

Жириновский заявил о воссоединении России и Белоруссии

Владимир Жириновский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Жириновский рассказал, что Белоруссия и Украина станут процветающими странами, когда войдут в состав России. По мнению политика, это позволит создать одно мощное государство.
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Лидер ЛДПР отметил, что раньше три страны жили вместе в покое и согласии. Он утверждает, что пора бы вернуться к этому строю. По его мнению, нужно создать единый государственный язык и валюту. В качестве средства коммуникации Жириновский видит русский язык, а в качестве валюты – рубль.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

По словам политика, если рубль станет единым средством оплаты товаров и услуг на территории бывшего союзного государства, то он станет сильнее евро. Это будет обусловлено огромными ресурсами трех стран.

"Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы... Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством", – рассказал в своем телеграм-канале Владимир Вольфович.

Он уточнил, что ранее, по историческим справкам, Россия состояла из Великороссии и Малороссии. По сути, это является одним и тем же государством – Русью, сообщает телеканал "360".

Кроме того, политик рассказал, что при объединении не должны быть ликвидированы родные языки народов. Он отметил, что говорить на них можно и нужно, но русский все равно должен стать государственным средством общения.

Жириновский добавил, что в Советском Союзе все говорили и на родном, и на русском языках. Тем не менее все были равны и все друг друга понимали. Политик подытожил, что в союзном государстве не должно возникнуть расовых предрассудков: "Можно просто быть гражданами одной страны".

Автор: 18 сентября 2019, 10:00
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