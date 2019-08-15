Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским

После того как Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Зеленским, украинского лидера буквально разнесли радикально настроенные националисты и другие политические оппоненты. Они сочли, что бывший шоумен был слишком слаб перед президентом России и сдал все позиции, наработанные за пять лет.
Политики, которые не видят смысла в беседах о мирном процессе в Донбассе, нашлись и в России. Подобную мысль в эфире программы "60 минут" озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019-й. В 2099-м можно будет сказать, что, возможно, в ХХІІ веке можно будет добиться тишины", – заявил депутат.
"Разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!" – добавил Жириновский.
Чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, переговоры должны проходить напрямую между Киевом и Донецком с Луганском. Гибель людей «непонятно за что, непонятно зачем и непонятно во имя чего» является крайне недопустимой.— Надежда ® (@DaringHope81) August 8, 2019
Ранее о позиции Путина по поводу консультаций с Зеленским рассказал официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков напомнил, что президент России всегда выступает за переговоры для поиска компромиссных решений. "Тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", – уточнил он.
"Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация понимания и договоренностей, которые достигались ранее", – подчеркнул Песков. А последовательная позиция, которую Россия занимает по отношению к указанному конфликту, заключается в прекращении огня и ведении прямого диалога между Киевом и Донбассом.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Узнала что дочь спит за деньги
Дети и родители
Клипы
Мужчина стрелец
Зеленский хочет вернуть Крым?
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????