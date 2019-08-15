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Политика

Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" признался: он не понимает, зачем глава государства Владимир Путин общается по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Конфликт в Донбассе продлится весь XXI век, уверен политик.
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После того как Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Зеленским, украинского лидера буквально разнесли радикально настроенные националисты и другие политические оппоненты. Они сочли, что бывший шоумен был слишком слаб перед президентом России и сдал все позиции, наработанные за пять лет.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Политики, которые не видят смысла в беседах о мирном процессе в Донбассе, нашлись и в России. Подобную мысль в эфире программы "60 минут" озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019-й. В 2099-м можно будет сказать, что, возможно, в ХХІІ веке можно будет добиться тишины", – заявил депутат.

"Разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!" – добавил Жириновский.

Ранее о позиции Путина по поводу консультаций с Зеленским рассказал официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков напомнил, что президент России всегда выступает за переговоры для поиска компромиссных решений. "Тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", – уточнил он.

"Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация понимания и договоренностей, которые достигались ранее", – подчеркнул Песков. А последовательная позиция, которую Россия занимает по отношению к указанному конфликту, заключается в прекращении огня и ведении прямого диалога между Киевом и Донбассом.

Автор: 15 августа 2019, 10:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
АУ! ПЛЕСЕНЬ!
Паранойя и припадок про Путина у мутирующей плесенини продолжаются и субстанция опять 3 A C E P A E T эфир?!
Ты плесень в припадке сам признался, что ты пидараз, пидофил, некрофил, ПЛЕСЕНЬ и гнус. Твоё признание заслуживает ДОВЕРИЯ.

А тем временем для тебя плесень

Ну что ты плесень
Свой нос повесил?

Что ты сопли распустил?
Ну ты плесень педофил!

Спам разносишь какой раз
Но ты плесень пидapaз

Ты такую чушь несёшь
Ну ты плесень или вош?
отряд номер 5
Ответить
Путин, УХОДИ ! НАДОЕЛ !
Крутая.
Ответить
Я кончаю, когда вижу Путина ! У меня очко жим жим....
Гость
Ответить
Хватит Зеленского выскочкой называть!! Куда он выскакивает все время у вас ?
Дифчонка
Ответить
Надоело это старье прошлого века : Путин, жириновский и прочие мочалки ! Нам нужен Президент молодой, современный, как Зеленский !
1

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