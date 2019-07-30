Володин: Участь лидеров "оранжевых революций" предрешена

Вячеслав Володин напомнил об экс-президенте Грузии Михаиле
Саакашвили, которому запретили въезд в страну. "А вчера Порошенко с семьей
покинул Украину", – отметил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что оба политика получили власть благодаря поддержке внешних сил и нанесли непоправимый ущерб своим государствам. Грузия из-за действий Саакашвили потеряла два региона – Абхазию и Южную Осетию, напомнил председатель нижней палаты.
Что касается Украины, то когда-то процветающая республика утратила суверенитет и была ввергнута во внутренние гражданские конфликты, в ходе которых нарушаются фундаментальные права человека, пояснил Володин журналистам. Также спикер Госдумы напомнил об участи Ирака и Ливии, сообщает ТАСС.
"Можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше", – констатировал Володин.
Накануне СМИ сообщили, что семья Порошенко в полном составе покинула Украину без сопровождения охраны. На двух лайнерах они полетели в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.
Незалежную бывший президент покинул после допроса в Государственном бюро расследований. В отношении политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел.
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