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Политика

Володин: Участь лидеров "оранжевых революций" предрешена

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны. По словам председателя нижней палаты, участь политиков, пришедших к власти в результате "оранжевых революций", предрешена. 
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Вячеслав Володин напомнил об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, которому запретили въезд в страну. "А вчера Порошенко с семьей покинул Украину", – отметил спикер Госдумы.

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Он подчеркнул, что оба политика получили власть благодаря поддержке внешних сил и нанесли непоправимый ущерб своим государствам. Грузия из-за действий Саакашвили потеряла два региона – Абхазию и Южную Осетию, напомнил председатель нижней палаты.

Что касается Украины, то когда-то процветающая республика утратила суверенитет и была ввергнута во внутренние гражданские конфликты, в ходе которых нарушаются фундаментальные права человека, пояснил Володин журналистам. Также спикер Госдумы напомнил об участи Ирака и Ливии, сообщает ТАСС.

"Можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше", – констатировал Володин.

Фото: www.globallookpress.com

Накануне СМИ сообщили, что семья Порошенко в полном составе покинула Украину без сопровождения охраны. На двух лайнерах они полетели в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.

Незалежную бывший президент покинул после допроса в Государственном бюро расследований. В отношении политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел.

Автор: 30 июля 2019, 13:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
Ответить
Володин- дурак! Оглянулся бы на свою державу!
Ситуевина то, аховская!
1

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