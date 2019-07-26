Польша решилась позвать Путина на 75-летие освобождения Аушвица

Польша собирается пригласить на празднование 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря президента Польши Блажей Спыхальского.
По его словам, мероприятия состоятся в начале 2020 года. Их организует музей Аушвиц. Примечательно, что ранее Польша отказались звать Россию на мемориальные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Зато Варшава пригласила Берлин.
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