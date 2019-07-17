Дума впервые почтила память Николая II и жертв Гражданской войны

Царская семья была расстреляна 101 год назад, в ночь с 16 на
17 июля 1918 года, напомнил председатель нижней палаты.
С инициативой почтить память Николая II выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Обращение главы либерал-демократов было рассмотрено на заседании Совета Госдумы. Его поддержали главы других фракций. Исключение составила КПРФ.
"Сегодня мы вносим предложение почтить память последнего русского царя, почтить память невинно убиенных – всех, кто погиб в горниле Гражданской войны", – обратился Володин к коллегам-парламентариям. После этого депутаты встали со своих мест.
Спикер Госдумы поблагодарил законодателей за поддержку этой инициативы. "Потому что примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо", – подчеркнул председатель нижней палаты. Это хорошая основа, чтобы говорить о будущем, добавил спикер Госдумы.
"Это показывает готовность российского парламента идти по пути строительства правового государства, в котором не должно быть места бессудным расправам и политическим дискуссиям с использованием силы оружия", – прокомментировал минуту молчания первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.
Последний российский император Николай II и члены его семьи были расстреляны в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля.
Решение об их ликвидации принял исполком Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов во главе с большевиками. Вместе с царской семьей были расстреляли и членов их свиты.
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