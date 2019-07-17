Дума впервые почтила память Николая II и жертв Гражданской войны

Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 17 июля, почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в годы Гражданской войны. Примирение начинается тогда, когда все понимают, что повторения подобных событий нельзя допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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