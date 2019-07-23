Сенаторы упростили декларирование для сельских депутатов

В Совете Федерации одобрили инициативу вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака об упрощении подачи декларации о доходах для депутатов, работающих в сельской местности. Изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".



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