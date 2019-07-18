Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт

Ясновидящая вынесла политику страшный вердикт. "Время Ангелы Меркель подходит к концу. Проблемы со здоровьем уже скрыть невозможно, и какими бы великолепными ни были немецкие врачи, возраст и болезни берут свое. Канцлер не хочет покидать свой прост и сопротивляется изо всех сил", – говорит Марианна Абравитова.

По ее словам, карты показывают, что рядом с Ангелой Меркель находится крепкая команда единомышленников, и они подскажут ей, как красиво покинуть пост. "Один политический пласт плавно сменился другим. Ее время уже заканчивается. Сопротивляться бесполезно", – заявила таролог.

Эксперт добавила, что канцлеру Германии предстоит лечение, и речь идет не о полном исцелении, а лишь о поддержании качества жизни настолько долго, насколько это возможно. "Совсем скоро она будет заниматься только собой, у политика не будет никаких сил вести дела страны", – уверена медиум.

via @PerilofAfrica Merkels sits down to welcome Danish PM after shaking episodes: German Chancellor Angela Merkel sat down at a ceremony to welcome Denmark's prime minister on Thursday, a day after she shook visibly when standing to… https://t.co/nP4KXOeMAJ Reuters World News pic.twitter.com/mLUTfsgqki — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) 11 июля 2019 г.

По ее словам, вокруг Ангелы Меркель очень много завистников. "У каждого человека есть энергетическое поле, на которое извне воздействуют те или иные факторы. Ее моральное состояние сейчас оставляет желать лучшего, она уязвима как никогда. Недоброжелатели торжествуют", – поясняет Абравитова.

Также она отметила, что из-за политики Ангелы Меркель в отношении беженцев Европа наводнена преступниками, что в свою очередь обрушивает в ее сторону злобу тысяч людей, коренных жителей Германии. "Все это усугубляет ее самочувствие и ухудшает моральное состояние. К сожалению, я не вижу счастья в жизни Меркель до конца ее дней", – заключила ясновидящая.