Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт

Ясновидящая вынесла политику страшный вердикт. "Время Ангелы Меркель подходит к концу. Проблемы со здоровьем уже скрыть невозможно, и какими бы великолепными ни были немецкие врачи, возраст и болезни берут свое. Канцлер не хочет покидать свой прост и сопротивляется изо всех сил", – говорит Марианна Абравитова.

По ее словам, карты показывают, что рядом с Ангелой Меркель находится крепкая команда единомышленников, и они подскажут ей, как красиво покинуть пост. "Один политический пласт плавно сменился другим. Ее время уже заканчивается. Сопротивляться бесполезно", – заявила таролог.

Эксперт добавила, что канцлеру Германии предстоит лечение, и речь идет не о полном исцелении, а лишь о поддержании качества жизни настолько долго, насколько это возможно. "Совсем скоро она будет заниматься только собой, у политика не будет никаких сил вести дела страны", – уверена медиум.

via @PerilofAfrica Merkels sits down to welcome Danish PM after shaking episodes: German Chancellor Angela Merkel sat down at a ceremony to welcome Denmark's prime minister on Thursday, a day after she shook visibly when standing to… https://t.co/nP4KXOeMAJ Reuters World News pic.twitter.com/mLUTfsgqki