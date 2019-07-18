В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов

В немецком обществе все громче слышны разговоры о неудовлетворительном самочувствии Ангелы Меркель. Канцлер Германии не может долго стоять – у нее начинается приступ сильной дрожи, что создает определенные трудности во время официальных церемоний.
Из-за этого даже пришлось внести изменения в регламент встреч главы немецкого правительства с зарубежными коллегами. Однако не всем понравилась идея Ангелы Меркель слушать гимн своей страны сидя. Тем не менее соратники канцлера в один голос утверждают, что ее самочувствие в пределах нормы и не может служить поводом для досрочной отставки.
Заверения в том, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо, немецкое общество слышит после каждого ее выхода в свет. В очередной раз высказать эту мысль решил федеральный министр по особым поручениям Хельге Браун.
via @PerilofAfrica Merkels sits down to welcome Danish PM after shaking episodes: German Chancellor Angela Merkel sat down at a ceremony to welcome Denmark's prime minister on Thursday, a day after she shook visibly when standing to… https://t.co/nP4KXOeMAJ Reuters World News pic.twitter.com/mLUTfsgqki— MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) July 11, 2019
Он подчеркнул, что состояние здоровья Ангелы Меркель позволяет ей руководить страной до истечения срока ее полномочий. "Она выдвигала свою кандидатуру на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца", – цитирует "Царьград" немецкого чиновника.
По мнению экспертов, о том, что под этими словами есть убедительное основание, говорит блестящая политическая и дипломатическая операция, которую удалось провернуть Ангеле Меркель. После ее телефонных переговоров с европейскими лидерами новым главой Еврокомиссии стала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Примечательно, что она считалась аутсайдером, а главным претендентом на должность называли нидерландского политика Франса Тиммерманса. Немецкое же Миноброны возглавила председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Кареннбауэр.
Эта рокировка позволила Ангеле Меркель достичь сразу трех целей. Во-первых, она добилась восстановления престижа Германии – страна, по-сути, вновь возглавила Евросоюз. Во-вторых, канцлерин устранила личную угрозу своему влиянию в лице Аннегрет Крамп-Кареннбауэр. В-третьих, подобный маневр позволил ей остаться во главе немецкого правительства и по-прежнему удерживать все рычаги управления страной.
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