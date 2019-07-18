В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов

Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства. Однако официальные лица настаивают, что, несмотря на обстоятельства, политик будет занимать свой пост еще по меньшей мере два года.

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