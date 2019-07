В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов

В немецком обществе все громче слышны разговоры о неудовлетворительном самочувствии Ангелы Меркель. Канцлер Германии не может долго стоять – у нее начинается приступ сильной дрожи, что создает определенные трудности во время официальных церемоний.

Из-за этого даже пришлось внести изменения в регламент встреч главы немецкого правительства с зарубежными коллегами. Однако не всем понравилась идея Ангелы Меркель слушать гимн своей страны сидя. Тем не менее соратники канцлера в один голос утверждают, что ее самочувствие в пределах нормы и не может служить поводом для досрочной отставки.

Заверения в том, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо, немецкое общество слышит после каждого ее выхода в свет. В очередной раз высказать эту мысль решил федеральный министр по особым поручениям Хельге Браун.

via @PerilofAfrica Merkels sits down to welcome Danish PM after shaking episodes: German Chancellor Angela Merkel sat down at a ceremony to welcome Denmark's prime minister on Thursday, a day after she shook visibly when standing to… https://t.co/nP4KXOeMAJ Reuters World News pic.twitter.com/mLUTfsgqki