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Политика

Вице-премьера Италии пытались убить украинские наемники

Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассказал о подготовке к покушению на него со стороны участников ультраправой группировки. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что ранее они выступали в качестве наемников и воевали против ополчения Донбасса.
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Связанные с украинскими силовиками члены ультраправой группировки – двое итальянцев и один швейцарец – не просто хранили у себя солидный арсенал, включая ракету класса "воздух-воздух", а также различные экстремистские материалы, но и планировали убить вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Сам политик признался, что рад помочь следствию.

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Он рассказал, что злоумышленники писали ему письма с угрозами, однако таких посланий вице-премьер ежедневно получает великое множество. "Вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", – цитирует телеканал "360" Маттео Сальвини. Он рассказал, что изначально получил сигнал о некоей украинской группировке, которая хочет совершить покушение на его жизнь.

"Я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", – заметил Сальвини.

Политик подчеркнул, что, по его мнению, он не сделал ничего плохого для Украины. В ходе задержания выяснилось, что речь идет не о самих украинцах, а о союзниках украинских силовиков. Как сообщили правоохранительные органы Италии, участники группировки воевали против ополчения Донбасса на стороне Вооруженных сил Украины. Примечательно, что западные СМИ попытались выдать задержанных неонацистов за сторонников независимости ДНР и ЛНР.

Автор: 16 июля 2019, 18:24

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