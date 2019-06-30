Раскрыта правда о приступах Меркель
Состояние здоровья Ангелы Меркель не вызывает опасений. В этом заверила журналистов сама канцлер Германии в беседе на полях саммита G20 в Осаке.
"У меня все хорошо", – сообщила бундесканцлер. По словам Меркель, приступы, которые наблюдались у нее в последнее время, как появились, так и пройдут.
Напомним, Ангеле Меркель становилось плохо во время официальных мероприятий. В первый раз странное состояние канцлера заметили во время ее встречи с президентом Украины. При этом Владимир Зеленский никак не отреагировал на приступ у стоящей рядом Меркель, которая едва не упала. Второй приступ случился у фрау канцлерин на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Накануне пресс-секретарь правительства Германии Мартина Фиц также заявила, что со здоровьем у Ангелы Меркель все в порядке. По ее словам, Ангела Меркель "активна и здорова", все мероприятия канцлера на саммите G20 в японской Осаке состоятся в запланированном режиме, пишет Bild.
29 июня Ангела Меркель встречалась на полях G20 с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили журналисты, канцлер ФРГ и в самом деле выглядела довольно бодро.
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