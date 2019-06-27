"Кошмар какой": Меркель ужаснула новым приступом
Камеры журналистов сняли на видео очередной прилюдный приступ Ангелы Меркель. Протекал он так же, как и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлера Германии начало легко потряхивать, а она без особого успеха пыталась унять дрожь руками.
В отличие от прошлого раза, теперь политику предложили хоть какую-то помощь. Однако от стакана воды она отказалась, передает НСН. Несмтря на произошедшее, пресс-секретарь Ангелы Меркель заверила, что с ее здоровьем все в порядке, передает URA.Ru. Все мероприятия, которые были запланированы с канцлером Германии, пройдут по графику. Речь идет в том числе о визите политика на саммит G20.
Несмотря на успокоительные заявление окружения Ангелы Меркель, многие всекрьез забеспокоились за ее здоровье. "Меркель снова плохо! Кошмар какой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Telegram прокомментировала видео ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
"Отдыхать ей надо", "Пора на отдых и лечение... что-то с ней происходит...", "Пора на покой. Заняться здоровьем", отметили пользователи Сети. Нашлись и те, кто решил поставить диагноза Ангеле Меркель по выложенному отрывку видео. "Джексоновские припадки, похоже", "Ортостатический тремор скорее всего", "Сахарный диабет,от волнения сахар сильно повышается", "Плохой симптом.У нее сосуды головного мозга не в порядке", "Это нервы", – гадали комментаторы.
Напомним, в прошлый раз Ангела Меркель сама прокомментировала свой припадок на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснила, что произошел он от обезвоживания. Она добавила, что выпила несколько бутылок воды, после чего стала чувствовать себя прекрасно.
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