Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия забилась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро.



Отказ помочь канцлеру ФРГ обернулся серьезным ударом по авторитету Владимира Зеленского. Шокированные европейские журналисты бросились осуждать его поступок. Немецкая Die Tageszeitung иронично назвала лидера Незалежной "настоящим мужчиной".



Газета припомнила бывшему комику его слова на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он назвал украинок "главным брендом страны". В поведении президента Незалежной немецкие журналисты усмотрели признаки сексизма: "Приступы сексизма у Зеленского – это одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения – уже другое".

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве президента. Глава государства направился во Францию, после чего посетил Германию.

Во время встречи с ним канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо – ее начало трясти. В это время оба политика стояли на красной дорожке и слушали гимн в исполнении оркестра. Глава германского правительства пыталась скрыть судороги, но ее колотило все сильнее. Позже она объяснила свое недомогание жарой и обезвоживанием.

Стоявший рядом Зеленский проявил безучастность к судьбе Меркель. Президент Украины пытался делать вид, что не замечает страданий канцлера. Поведение главы Незалежной вызвало шквал критики в немецкой прессе.

На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский попытался оправдаться. Он заверил, что Меркель была в безопасности.