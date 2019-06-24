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Зеленскому врезали за бьющуюся в конвульсиях Меркель

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия забилась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро. 
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Отказ помочь канцлеру ФРГ обернулся серьезным ударом по авторитету Владимира Зеленского. Шокированные европейские журналисты бросились осуждать его поступок. Немецкая Die Tageszeitung иронично назвала лидера Незалежной "настоящим мужчиной".

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Газета припомнила бывшему комику его слова на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он назвал украинок "главным брендом страны". В поведении президента Незалежной немецкие журналисты усмотрели признаки сексизма: "Приступы сексизма у Зеленского – это одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения – уже другое".

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве президента. Глава государства направился во Францию, после чего посетил Германию.

Во время встречи с ним канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо – ее начало трясти. В это время оба политика стояли на красной дорожке и слушали гимн в исполнении оркестра. Глава германского правительства пыталась скрыть судороги, но ее колотило все сильнее. Позже она объяснила свое недомогание жарой и обезвоживанием.

Стоявший рядом Зеленский проявил безучастность к судьбе Меркель. Президент Украины пытался делать вид, что не замечает страданий канцлера. Поведение главы Незалежной вызвало шквал критики в немецкой прессе.

На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский попытался оправдаться. Он заверил, что Меркель была в безопасности.

Автор: Иван Поляков24 июня 2019, 10:54
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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