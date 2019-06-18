У Меркель случился припадок на встрече с Зеленским (видео)

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 18 июня
Лента новостей
15:41
Работники подмосковного хлебзавода объявили голодовку
14:59
Заболевшая Водонаева решилась на невозможное
14:34
Всплыл интимный снимок жалкого Порошенко
14:09
Иван Ожогин: "Я оправдаю даже хищника"
14:01
Скрытная Решетова проговорилась о тайном браке
13:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июня 2019 года
13:37
"Похоже, бухая": замусоленная Бузова вызвала отвращение
13:36
Опубликовано последнее фото изменившегося донельзя Джигарханяна
13:23
В Югре воспитательница уволилась после обвинений в истязании детей
13:10
Впавший в детство Алибасов отказался сесть в самолет из-за Федосеевой-Шукшиной
13:06
Россиянам напомнили о смертельной опасности алкоголя в жару
12:53
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
12:52
"Позор!": Собчак озверела из-за обвинений в убийстве
12:38
Кристина Асмус привлекла внимание голой грудью
12:05
Ненасытного любовника Панина опознали по кольцу и шраму
11:59
Бывший президент УЕФА Платини арестован за взятку от Катара
11:48
Квартиры отравленного Алибасова оказались в собственности чужих людей
11:43
Оскандалившаяся Алсу осмелилась на громкое заявление
11:24
Арестованы 15 фигурантов массовой драки в Чемодановке
11:24
Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской
11:20
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
11:16
Бомжующего певца Шуру обвинили в краже собственной мебели
11:06
Подросток попытался изнасиловать пенсионерку в московском лифте
10:49
"Я отличаюсь от людей": Цискаридзе сделал интимное признание
10:49
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
10:39
Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой
10:39
Итальянское оперное IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России
10:01
Помолодевшую Кожевникову перестали узнавать
10:00
Пугачева спозаранку нежно порадовала Галкина
09:59
Названы самые лучшие смартфоны
09:32
Завещал только кота: замешанный в гей-скандалах помощник подвел Алибасова
09:25
"Надень паранджу!": Нюшу распекли за откровенное фото
08:42
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
08:39
Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи
06:13
"Страшно смотреть": поклонники ужаснулись болезненному виду Варнавы
04:06
"Колхоз": манерную звезду "Дома-2" разнесли в пух и прах (видео)
02:37
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
00:19
Известная голливудская актриса дала от ворот поворот влюбленному принцу Гарри
22:29
Двое обнаженных мужчин устроили драку в центре города
21:42
Кощунство и абсурд: Сафронов плюнул в "святую" Началову
21:34
Под Москвой детские автогонки закончились страшной аварией
21:18
Украина докатилась до шантажа Европы из-за газа
21:14
У лидера группы Megadeth обнаружили рак
21:09
"Понравились трусы": засмотревшийся на горячего красавца Воробьев вызвал оторопь
20:38
Обобравший Алибасова мошенник покаялся и вернул часть денег
20:19
Экс-президент Египта умер в зале суда
19:51
"С годами все краше!": народ в экстазе от оголившейся Водонаевой
19:05
Собчак поцапалась с Бондарчук из-за фото любовника
18:54
Школьник провалил ЕГЭ из-за плохой ручки
18:31
В Реутове спасли застрявшую в смертельной ловушке собаку
18:20
"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова
17:41
В Шереметьево жестоко избили водителя такси
17:36
МКБ и "Роснефть" запустили сервис оплаты топлива через приложение
17:26
Лондон в шоке из-за убитых в Крыму британцев
17:23
Муцениеце рассказала о прибавлении в семье
17:17
Зеленский с женой покинули Украину после жуткого обстрела
17:13
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
17:08
России предстоит пройти очередной "краш-тест"
16:56
Страшный пожар в Москве унес жизни двух человек
16:39
Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе
16:32
Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве
16:14
В Псковской области неизвестный обстрелял игравших в футбол подростков
15:58
Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:51
Меган Маркл жестко отчитали на людях
15:44
Сделано заявление о начале войны между Россией и США
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
15:07
"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
15:02
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
14:52
Отравившегося Алибасова выписали из больницы
14:48
Неожиданная смерть выбила Губерниева из колеи
14:44
На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах
14:44
Путин поставил на место ушлого халявщика Лукашенко
14:34
"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
14:20
"Оборванка!": Лорак публично "опустили" средь бела дня
14:15
На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275
14:03
Президент Польши попал в скандал из-за слов о русских
13:56
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении
13:50
"Дико сексуально!": Билан шокировал внезапно появившейся "мутацией"
13:42
Поклонники молятся о здоровье Димаша Кудайбергена
13:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года
13:29
Найден способ сократить число бедных в России
13:23
Страшный теракт унес десятки жизней в Нигерии
13:11
Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко
13:05
Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
13:05
Ради "Уральских пельменей" Михалкова сделала невозможное
12:51
HONOR View 20: самый летний смартфон
12:34
Александр Калягин экстренно госпитализирован
12:25
Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
12:11
Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию
12:02
Голунов рассказал о слежке до задержания
11:59
"Тупая табуретка": жалкого Зеленского прилюдно смешали с грязью
11:40
Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
11:38
Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
11:20
Что скрывает сказочная Албания
11:08
Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
11:02
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
10:51
"Мужчина в платье": Чичерина сразила наповал новым амплуа
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
HONOR View 20: самый летний смартфон
Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина
Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
Политика

У Меркель случился припадок на встрече с Зеленским (видео)

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. Во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель главу немецкого правительства начало заметно трясти. Пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье политика.
прочитано 866 раз

Следующей остановкой в "европейском турне" Владимира Зеленского после Парижа стал Берлин. Как и в столице Франции, президент Украины надеется встретиться не только с политиками, но и с представителями немецкого бизнеса.

ПО ТЕМЕ

Скабеева оценила скандальную выходку Зеленского в Париже

Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Визит украинского лидера начался со встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Life.ru. Сообщается, что Владимир Зеленский надеется обсудить с ней двусторонние отношения, выполнение Минских соглашений, а также проведение необходимых реформ на Украине.

Впрочем, во время ожидания гимнов двух стран на их встрече произошло такое, что заставило забыть о политики и сосредоточило всеобщее внимание на состоянии здоровья Ангелы Меркель. Камеры сняли на видео, как у канцлера Германии случился странный припадок рядом с Владимиром Зеленским. Политика начало трясти, передает Пятый канал.

На записи видно, как глава немецкого правительства пытается скрыть происходящее, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. Тем не менее, в какой-то момент приступ становится настолько очевидным, что спрятать его не удается уже никакими ухищрениями. Владимир Зеленский в этот момент смотрит в сторону и галантно делает вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит.

Пользователи Сети уже успели не на шутку испугаться за состояние здоровья Ангелы Меркель. Та, по их мнению, может страдать от какой-то болезни, из-за которой она и отказалась продолжать свою политическую карьеру. Однако что на самом деле произошло на встрече Зеленского и Меркель широкая общественность узнает только по прошествии времени.

Автор: Геннадий Куприянов18 июня 2019, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

После встречи с Зеленским Макрон встал на сторону России
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
Сделано заявление о начале войны между Россией и США

Шоу-бизнес

Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
"Курящая мать!": Харламов прилюдно отчитал Асмус
Заболевшая Водонаева решилась на невозможное
Всплыл интимный снимок жалкого Порошенко

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Жадный старичок": Солнцев раскрыл грязную ложь Алибасова

Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоу-бизнес

Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи

Звезду поддержали коллеги
Шоу-бизнес

Фролов подсунул в кипе бумаг: Исаева высказалась о многомиллионной расписке Началовой

Пресс-секретарь о судебной тяжбе с хоккеистом
Шоу-бизнес

"Надень паранджу!": Нюшу распекли за откровенное фото

Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах

Гороскоп

Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности

Фоторепортажи

Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru