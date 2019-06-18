У Меркель случился припадок на встрече с Зеленским (видео)
Следующей остановкой в "европейском турне" Владимира Зеленского после Парижа стал Берлин. Как и в столице Франции, президент Украины надеется встретиться не только с политиками, но и с представителями немецкого бизнеса.
Визит украинского лидера начался со встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Life.ru. Сообщается, что Владимир Зеленский надеется обсудить с ней двусторонние отношения, выполнение Минских соглашений, а также проведение необходимых реформ на Украине.
Впрочем, во время ожидания гимнов двух стран на их встрече произошло такое, что заставило забыть о политики и сосредоточило всеобщее внимание на состоянии здоровья Ангелы Меркель. Камеры сняли на видео, как у канцлера Германии случился странный припадок рядом с Владимиром Зеленским. Политика начало трясти, передает Пятый канал.
На записи видно, как глава немецкого правительства пытается скрыть происходящее, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. Тем не менее, в какой-то момент приступ становится настолько очевидным, что спрятать его не удается уже никакими ухищрениями. Владимир Зеленский в этот момент смотрит в сторону и галантно делает вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит.
Пользователи Сети уже успели не на шутку испугаться за состояние здоровья Ангелы Меркель. Та, по их мнению, может страдать от какой-то болезни, из-за которой она и отказалась продолжать свою политическую карьеру. Однако что на самом деле произошло на встрече Зеленского и Меркель широкая общественность узнает только по прошествии времени.
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