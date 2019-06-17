Скабеева оценила скандальную выходку Зеленского в Париже
Каждый новый скандал с Владимиром Зеленским ясно демонстрирует скептически настроенным экспертам, что новый президент Украины почти не отличается от предыдущего. По крайней мере, указывают они, в отношении ситуации в Донбассе и заявлений о якобы "российской агрессии" бывший шоумен избрал ровно ту же риторику, которая была у Петра Порошенко.
Ольга Скабеева сократила до основных тезисов выступление Владимира Зеленского в Париже на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. "Россия – агрессорка, вернем все, Украина не должна быть пороховой бочкой Европы с бикфордовым шнуром в виде Крыма и Донбасса. Но военным способом ничего вернуть не получится, поэтому нужна дипломатия. И санкции – их я прошу сохранить", – перечислила на своей странице в Telegram она мысли украинского лидера, которые он захотел донести европейской публике.
"То есть все, как всегда", – констатировала Ольга Скабеева. Впрочем, помимо набивших оскомину лозунгов и скандальных заявлений, добился Владимир Зеленский и определенных успехов. "Зато встречу в нормандском формате согласовали. Пока что вдвоем – без Меркель и Путина", – рассказала ведущая программы "60 минут".
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Париж вместе со своей супругой Еленой. У него запланированы встречи не только с политиками, но и с местными предпринимателями. Решив расхвалить Украину перед потенциальными инвесторами, бывший шоумен допустил весьма странное заявление, назвав брендом страны красивых женщин. Дескать, Украина славится не только сельским хозяйством и шахтами, но и своими женщинами, кухней и пейзажами.
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