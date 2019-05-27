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Политика

Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Необычный подарок приготовила немецкая художница Екатерина Морэ канцлеру Германии. Она изобразила Ангелу Меркель обнаженной.
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Художница с русскими корнями хочет преподнести политику провокационную картину, написанную акриловыми красками. На холсте изображена обнаженная Ангела Меркель верхом на медведе.

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Столь смелая работа вызывает оторопь. "Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель, потому что она не только политик, но и женщина", – цитирует 42-летнюю художницу Bild.

Морэ добавила, что картину можно трактовать двояко: либо канцлер покоряет русского медведя, либо она похищена медведем. Если Ангела Меркель не оценит презент, автор хотела бы отправить холст президенту России Владимиру Путину.

Художница во всех своих работах воспевает женщину. Ее полотна выставляются в престижных европейских галереях.

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Как писали "Дни.ру", на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте канцлер Германии подтвердила желание уйти из политики. В прошлом году Ангела Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером.

Ее полномочия в указанной должности истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока не планирует возглавлять страну.

Автор: Валерия Нарская27 мая 2019, 12:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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