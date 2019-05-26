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Политика

Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России

Фото: www.globallookpress.com
Посол Украины в Германии настоял на ужесточении "гамбургских санкций" против России. Причиной такого решения стал отказ страны освободить украинских моряков.
прочитано 3508 раз

Международный суд по морскому праву выпустил постановление, согласно которому Россия должна отпустить на свободу моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года за пересечение границы, и вернуть Украине три корабля. По словам Андрея Мельника, если страна проигнорирует это решение, то столкнется с серьезными последствиями. "Мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России", – заявил дипломат.

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Посол подчеркнул, что вынесенное решение является "дипломатической победой", которая обернется "козырем" в борьбе за освобождение украинских моряков.  "Украина получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", – цитирует Андрея Мельника издание РБК.

Министерство иностранных дел России прокомментировало это заявление. Как рассказали представители ведомства, Москва будет и дальше отстаивать свою позицию относительно инцидента в Керченском проливе. Они добавили, что у Международного суда по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения жалобы Украины.

Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля с украинскими моряками пересекли российскую границу. Суда никак не реагировали на предупредительные сигналы, и российские пограничники задержали корабли и моряков. Киев назвал действия страны открытой агрессией.

Автор: Полина Крылова26 мая 2019, 13:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
ШОК!!!Эта паста помогла мне БЫСТРО избавиться от грибка ногтей
v=ZSxbPTraWvU

Как избавиться от грибка ногтя (смотрите видео)
v=VxI_RRQ2crs

П.С.
Не носите чужую обувь никогда, тем более старые носки которые вы нашли на помойке.
Пилигрим
Ответить
Я уйду сбор грибов, и ягод и этих листочков для пропитания зимой.
Чай душистый из трав, вернет мне бодрость духа.
А вы горожане, пейте чай Липтон из опилок.
Пилигрим
Ответить
Помню, когда служил на Украине, не досыпал заставлял прапорщик чистить картофель до полуночи.
У каждой картошки требовал вырезать глазки.
Пилигрим
Ответить
Орешкин: Китай потому достиг успеха, что пенсии не платил
Глава Минэкономразвития не устает удивлять страну своими заявлениями

П.С.
Китай южная страна, там можно круглый год ходить в тапочках.
Пенсионный возраст надо было подымать в России всего на 6 месяцев и в рас 10 лет. У нас нет резкого увеличения продолжительности возраста, а есть резкий провал в рождаемости в 90 годы. Поэтому решили методами НКВД поднять пенсионный возраст на 5 лет и бить дубинками не согласных.
Марфа
Ответить
КПРФ МОСКВА - МИР ТРУД МАЙ

Митинг на Суворовской площади 26 мая 2019. В загончике. И Путин, такой молодой!
v=_D8p4LFCneQ

Друзья! Увидел трансляцию митинга, выступал Сергей Удальцов. Рванул туда. Сплошное разочарование. Увы, митинги на Суворовской площади это ... издавание звуков в загоне.
Нет, люди молодцы, что приходят. Выражают свое мнение любым способом. Но почему так мало говорят об Архангельске, о Шиесе?
Да и пропала вера к красному флагу (да простят меня приверженцы Ленина-Сталина-Маркса-Энгельса). После того, как я услышал о том, что КПРФ начала сбор подписей против "пенсионной реформы" я шел мимо штаба коммунистов, он как раз недалеко от Суворовской площади и мечети.
Дверь была закрыта.
Постучал, в итоге открыли. Моя подпись была второй.
КПРФ это просто спускатель пара. Увы.

П.С.
А кроме КПРФ, некому за народ заступиться?
Есть, это НЕКТО!
Марфа
Ответить
Марфа
Очередной Лже-Царь проходимец!
<цензура> ты а не царь!
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься...
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 10:42. а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. 11:27. ... Приняв Иисуса Христа, Марфа стала суетиться, готовя угощение для гостя, а Мария слушала Спасителя, сидя у Его ног. Марфе, усердно хлопотавшей о приготовлении угощения для Господа, не понравилось, что Мария, спокойно слушая речи Учителя, оставляет ее без помощи.

Жириновский одобряет чипизацию 666 русских людей
v=-c4Nx9oTlMA
Марфа
Ответить
Пилигрим
Обращение Царя Руси
Срочно ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!!
Жители Нью-Йорка и жители Москвы покиньте эти два города!
Времени на Эвакуацию у вас осталось мало!
ОНИ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕНЫ!
Не спрашивайте меня ни о чем, просто выйдите от тудава!+!+!
Аминь

П.С.
Кто умолчит об этом, будет кровь на вас и на детях ваших.
Также, я приказывают всем моим жителям Руси, выйти из печатей зверя 666
И до 31 декабря 2019 ВЫ должны отказаться от ИНН и СНИЛС и ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ С ПРИВЯЗКОЙ КОМПЬЮТЕРУ ЗВЕРЬ В БРЮССЕЛЕ И ТЕХАСЕ.
С уважением Грядущий Царь Империи Священной Руси
(26 мая 2019 года от Рождества Иисуса)

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС БОГ - ДЕТИ МОИ!
Аллилуйя
Очередной Лже-Царь проходимец!
<цензура> ты а не царь!
Пилигрим
Ответить
Обращение Царя Руси
Срочно ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!!
Жители Нью-Йорка и жители Москвы покиньте эти два города!
Времени на Эвакуацию у вас осталось мало!
ОНИ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕНЫ!
Не спрашивайте меня ни о чем, просто выйдите от тудава!+!+!
Аминь

П.С.
Кто умолчит об этом, будет кровь на вас и на детях ваших.
Также, я приказывают всем моим жителям Руси, выйти из печатей зверя 666
И до 31 декабря 2019 ВЫ должны отказаться от ИНН и СНИЛС и ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ С ПРИВЯЗКОЙ КОМПЬЮТЕРУ ЗВЕРЬ В БРЮССЕЛЕ И ТЕХАСЕ.
С уважением Грядущий Царь Империи Священной Руси
(26 мая 2019 года от Рождества Иисуса)

ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС БОГ - ДЕТИ МОИ!
Аллилуйя
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/2JYKIP Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

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