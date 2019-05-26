Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Международный суд по морскому праву выпустил постановление, согласно которому Россия должна отпустить на свободу моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года за пересечение границы, и вернуть Украине три корабля. По словам Андрея Мельника, если страна проигнорирует это решение, то столкнется с серьезными последствиями. "Мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России", – заявил дипломат.
Посол подчеркнул, что вынесенное решение является "дипломатической победой", которая обернется "козырем" в борьбе за освобождение украинских моряков. "Украина получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", – цитирует Андрея Мельника издание РБК.
Министерство иностранных дел России прокомментировало это заявление. Как рассказали представители ведомства, Москва будет и дальше отстаивать свою позицию относительно инцидента в Керченском проливе. Они добавили, что у Международного суда по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения жалобы Украины.
Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля с украинскими моряками пересекли российскую границу. Суда никак не реагировали на предупредительные сигналы, и российские пограничники задержали корабли и моряков. Киев назвал действия страны открытой агрессией.
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