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Политика

Объявлено о вхождении Украины в состав России

Фото: www.globallookpress.com
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" приглашенный гость, военный эксперт Игорь Коротченко предложил свежеиспеченному президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум по крайне важному вопросу. Он считает, что у украинских избирателей надо спросить, хотят ли они получить российское гражданство, а также – чтобы их страна стала частью России.
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Как считают многие аналитики, команда Владимира Зеленского активно обещает украинцам проведение референдумов по самым важным для страны вопросам, чтобы поддержать образ нового президента Украины как политика, который прислушивается к мнению простых людей. Однако у такого подхода, если украинская власть действительно собирается его применять, есть и оборотная сторона медали.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Киев проводит достаточно жесткую и однозначную политику, однако у новой власти нет никаких доказательств, что этот выбор поддерживают большинство граждан. Более того, настоящие желания избирателей могут серьезно удивить Владимира Зеленского и его команду. На это попытался обратить внимание президента военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах, – провести референдум с только двумя вопросами. Первое: хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Федерации? И второй вопрос: хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт", – уверен эксперт.

При этом, по словам гостя ток-шоу, предсказать исход голосования по этим вопросам уже сейчас не составит никакого труда. "Результаты мы все знаем, какие. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – заметил Игорь Коротченко.

Примечательно, что украинские СМИ рассматривают слова военного эксперта не как заявления частного лица, а как едва ли не официальную позицию Москвы. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою принципиальную позицию по невмешательству во внутренние дела Украины.

Судя же по риторике журналистов, они действительно опасаются, что в случае если референдум с такими вопросами состоится, его результаты будут именно такие, как предсказал Игорь Коротченко. От этого риторический прием, использованный экспертом, раздувается до почти официального объявления о вхождении Украины в состав России.

Автор: Геннадий Куприянов24 мая 2019, 15:44

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
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Секта УГКЦ: Митрополит Андрей Шептицкий, «Всё для Третьего Рейха, всё для победы»
Разобравшись в «героических» и «святых» личностях Иосифа Слипого и его ученика Любомира Гузара, нельзя обойти вниманием личность учителя и наставника самого Иосифа Слипого.
В УГКЦ связь времён существует не только на словах. Такое ощущение, что главы УГКЦ передают друг друга часть души, матрицу сознания. Потому нет ничего удивительного что раз за разом во главе Украинской Греко-Католический Церкви оказываются ксенофобы, русофобы и нацисты.
Митрополит Андрей (в миру граф Роман Мария Александр Шептицкий) родился в 1865 году в себе Прилбичи, в королевство Галиции и Лодомерии, в Австро-Венгрии. Потому нет ничего удивительного, что с малых лет Андрей Шептицкий был германофилом, а в итоге с приходом к власти Фюрера и гитлерофилом.
В 1899 году Андрей Шептицкий получил место епископа города Станислава (Ивано-Франковск), а в 1901-м он стал митрополитом Галицким – главой униатской церкви. Митрополит Андрей с первых же дней все силы направил на усиление влияния униатской церкви и ее распространение в пределах России. Побыл митрополит Андрей и тайным агентом. В 1908 году он получил от папы <цензура> <цензура> полномочия на тайное посвящение католических епископов для служения на территории России.

В России и вне её Андрей Шептицкий занимался на редкость оригинальным для священника делом - собирал сплетни и клеветнические фотографические подделки на царскую семью.

Олесь Бузина довольно точно охарактеризовал деятельность Андрея Шептицкого в «юные» годы: «По рукам ходили низкокачественные фотографии Распутина в окружении «придворных дам». Передавая их друг другу, сплетники утверждали, что это «фрейлины» и даже сама «императрица». Верили в то, во что хотели верить, действительность подменяя фантазиями. Коллекционированием слухов об интимной жизни российской императорской фамилии с увлечением занимался по «ту» сторону границы и «владыка Андрей» — галицкий униатский митрополит Шептицкий. Его «информатор» — один из греко-католических священников — отчитывался после поездки в Россию буквально накануне войны 1914 года о «подлинных» причинах дружбы царицы и ее фрейлины Вырубовой: «Эта особа до своего замужества жила с Государыней (amor lesbicus), а потом уверовала в Распутина». Приведенная цитата взята из «Отчета отца Леонида Федорива о 5-й поездке в Россию» и опубликована в книге «Митрополит Андрій Шептицький і греко-католики в Росії. Документи і матеріали», вышедшей во Львове в 2002 году. Вот, оказывается, чем интересовался митрополит Андрей Шептицкий — слухами о лесбийской любви царственных особ! Впрочем, что взять с бывшего кавалерийского офицера австро-венгерской армии, упавшего с лошади и после этого решившего стать священником! Просто поручик Ржевский во главе галицкой епархии! Точнее, поручик Шептицкий! И это не анекдот. Это быль, рисующая нравы и внутренний мир «святого отца». Повторяю, цитата взята из сборника документов, опубликованных во Львове уже в наши дни!»

Так что совсем не удивительно, что когда Львов был занят русскими войсками, а архивы Шептицкого попали в руки соответствующих служб, то «святого» митрополита отослали куда подальше. Император Николай II, в этом время раздумывающий, а не вернуть ли опального митрополита в Галицию, лично написал на докладе об «святом» Андрее: «Какой мерзавец!». Таким образом судьба Андрея Шептицкого была решена окончательно.

Настоящий взлёт карьеры Андрей Шептицкого произошёл уже под властью Третьего Рейха.

Вместе со всем греко-католическим духовенством Шептицкий радостно и всем сердцем проявил готовность к сотрудничеству с гитлеровскими властями. С германскими нацистами в начале войны активно сотрудничали и украинские националисты. 30 июня 1941 г. они объявили о создании украинского «Краевого правительства» во главе с Я.Стецько, который получил благословение Шептицкого.

С 1 по 6 июля 1941 г. каратели из отрядов националистов, где капелланами служили униатские священники, провели во Львове массовые расправы над представителями польской интеллигенции, советских властей, коммунистами и евреями. Было расстреляно и повешено, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, среди которых были десятки видных деятелей науки и культуры, в том числе - академики, профессора Львовского университета.
Андрей Шептицкий решил поддержать благие действия националистов и гитлеровских войск. 5 июля 1941 года митрополит Шептицкий обратился к униатскому духовенству и мирянам с посланием, призвав всех быть послушными новому режиму. «По воле Всемогущего и Всемилостивого Бога начинается новая эпоха в жизни нашей Родины. Германскую армию, которая заняла почти весь край, приветствуем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. Призываю возглашать многолетие победоносной германской армии и украинскому народу».
Чуть позже Андрей Шептицкий обратился к духовенству с требованием: «иметь приготовленное знамя германской армии - красное полотнище, а на нем вышитую на белом фоне свастику, - которое можно вывесить на своем доме».
Настоящий взрыв восторга вызвало у Андрей Шептицкого взятие гитлеровскими войсками города Киева. По этому случаю он обратился к Адольфу Гитлеру с приветственным письмом: «Ваша Экселенция! Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом! Видим в Вас непобедимого полководца несравненной и славной Немецкой армии. Дело уничтожения и искоренения большевизма, которое Вы, фюрер Великого Немецкого Рейха, поставили себе целью в этом походе, обеспечивает Вашей Экселенции благодарность всего Христианского мира. Украинская греко-католическая церковь знает об истинном значении могучего движения Немецкого народа под Вашим руководством… Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, Немецкой Армии и Немецкого Народа.
С особым уважением Андрей граф Шептицкий, митрополит»
(Продолжение следует)
<цензура>
Пилигрим
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Патриарх должен придать Бандеру анафеме и его ставленников Шептицкий.

Митрополит Шептицкий и украинская революция. Вернемся к авантюрной биографии Андрея Шептицкого. После Февральской революции Временное правительство сняло с него все ограничения и предоставило ему полную свободу передвижения. Сообщить об этом приехал к митрополиту лично министр юстиции Керенский. В середине марта 1917 года он сказал Шептицкому, что тот может выбрать место жительства по собственному желанию.

Секта УГКЦ: Митрополит Андрей Шептицкий,
Андрей Шептицкий решил поддержать благие действия националистов и гитлеровских войск. 5 июля 1941 года митрополит Шептицкий обратился к униатскому духовенству и мирянам с посланием, призвав всех быть послушными новому режиму. ... Огромное содействие Андрей Шептицкий оказал и в формировании 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», в составе которой сражались в основном униаты из Западной Украины.
Пилигрим
Ответить
Можно так
Славянская Черноземная Губерния (СЧГ)
Называть теперь их, не украинцы а чернозёмцы.
Пилигрим
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Не нравится слово "Орган"
Тогда так, Юго-Западная Славянская Губерния (ЮЗСГ)
Пилигрим
Ответить
Ликвидация псевдо образование (украина)
На её месте появится Юго - Западный Федеральный Орган. (ЮЗФО)
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