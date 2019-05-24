Объявлено о вхождении Украины в состав России

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" приглашенный гость, военный эксперт Игорь Коротченко предложил свежеиспеченному президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум по крайне важному вопросу. Он считает, что у украинских избирателей надо спросить, хотят ли они получить российское гражданство, а также – чтобы их страна стала частью России.

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