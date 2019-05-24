Объявлено о вхождении Украины в состав России
Как считают многие аналитики, команда Владимира Зеленского активно обещает украинцам проведение референдумов по самым важным для страны вопросам, чтобы поддержать образ нового президента Украины как политика, который прислушивается к мнению простых людей. Однако у такого подхода, если украинская власть действительно собирается его применять, есть и оборотная сторона медали.
Киев проводит достаточно жесткую и однозначную политику, однако у новой власти нет никаких доказательств, что этот выбор поддерживают большинство граждан. Более того, настоящие желания избирателей могут серьезно удивить Владимира Зеленского и его команду. На это попытался обратить внимание президента военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах, – провести референдум с только двумя вопросами. Первое: хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Федерации? И второй вопрос: хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт", – уверен эксперт.
Приехал в программу #60минут, оппоненты из Украины уже в студии pic.twitter.com/rr52AfH598— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 23 мая 2019 г.
При этом, по словам гостя ток-шоу, предсказать исход голосования по этим вопросам уже сейчас не составит никакого труда. "Результаты мы все знаем, какие. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – заметил Игорь Коротченко.
Примечательно, что украинские СМИ рассматривают слова военного эксперта не как заявления частного лица, а как едва ли не официальную позицию Москвы. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою принципиальную позицию по невмешательству во внутренние дела Украины.
Судя же по риторике журналистов, они действительно опасаются, что в случае если референдум с такими вопросами состоится, его результаты будут именно такие, как предсказал Игорь Коротченко. От этого риторический прием, использованный экспертом, раздувается до почти официального объявления о вхождении Украины в состав России.
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