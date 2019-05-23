НАТО сделало важное заявление по Крыму

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил, что Североатлантический альянс считает незаконным "аннексию" Крыма, и призвал Россию вернуть полуостров Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.
Питч также потребовал освободить украинских моряков, которые были задержаны за пересечение российской границы. В ноябре прошлого года три корабля Незалежной пытались попасть в Азовское море через Керченский пролив, напоминает "Царьград".
Крым вошел в состав России в 2014 году. Этому событию предшествовал референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова выразили желание присоединиться к нашей стране, уточняет телеканал "360".
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