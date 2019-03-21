Отставка Лукашенко: названо имя преемника
Летом этого года в Белоруссии могут состояться досрочные президентские выборы. СМИ наперебой твердят об этом уже не первую неделю. Дыма без огня, как известно, не бывает, да и сам Лукашенко, стоящий у штурвала братской республики уже 25 лет, не раз говорил, что "наелся власти".
Эксперты между тем пытаются угадать имя будущего президента. Рейтинг вероятных "наследников" Лукашенко опубликовал телеграм-канал "Преемник".
Наибольшие шансы возглавить Белоруссию после ухода Батьки у его старшего сына – Виктора Лукашенко, члена Совета безопасности республики. "Непростые отношения с отцом, минимальный публичный опыт, но самый мощный в стране силовой ресурс", – поясняют авторы канала.
На втором месте – министр иностранных дел Владимир Макей, которого многие эксперты называют лидером прозападного лобби в республике. Хорошие шансы занять место Лукашенко имеет и бывший премьер-министр, 67-летний Михаил Мясникович, подчеркивает "Преемник".
Не стоит сбрасывать со счетов и нынешнего главу правительства – Сергея Румаса. Достаточно молодой политик, которому нет и 50 лет, в экспертной среде имеет репутацию "сторонника белорусизации" – расширения роли белорусского языка и постепенного вытеснения русского из всех сфер жизни.
Возглавить страну после Лукашенко могут и женщины. В числе претендентов на кресло главы государства телеграм-канал называет "работящую и исполнительную" главу администрации президента Наталью Кочанову. Хорошие позиции и у министра труда и социальной защиты, профессионального экономиста Ирины Костевич.
Замыкает рейтинг преемников младший сын Александра Лукашенко – 14-летний Николай. Несмотря на юный возраст, парень демонстрирует внушительные способности: играет на фортепиано и в хоккей и даже говорит по-китайски. "Одна проблема – возраст и недостаток управленческого опыта", – резюмируют авторы.
Коля Лукашенко играет на рояле и поздравляет по-китайски с китайским новым годом. А еще недавно кажется пешком под стол ходил, как время-то летит, не узнать прям pic.twitter.com/Y3E8JAQg3j— Дмитрий (@Kartoshka_Kofe) 15 февраля 2018 г.
Несмотря на упорные разговоры о скорой отставке, Лукашенко от комментариев воздерживается, что белорусскому лидеру, любящему крепкое и яркое словцо, в общем-то, не свойственно. Молчание Батьки лишь подогревает слухи и нагнетает обстановку. Многие уверены: что-то точно произойдет, причем очень скоро.
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