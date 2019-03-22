Путин устроил взбучку не признавшему Крым Лукашенко

Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.



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