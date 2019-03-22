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Политика

Путин устроил взбучку не признавшему Крым Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.  
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Сообщается, что российские пограничники совершили рейд на место стоянки белорусских фур у границы двух стран. "Водители бросили груз, бумаги и разбежались. При досмотре были выявлены перегруз, подложные документы и запрещенная продукция", – пишет телеграм-канал "Бульба престолов", посвященный разбору политики Лукашенко.  

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Авторы отмечают, что полноценная пограничная инфраструктура между двумя странами отсутствует, а на ее создание уйдут миллиарды долларов и много лет. Решением могло бы стать размещение пограничников Союзного государства на западных рубежах Белоруссии, но Лукашенко против.  

В таком случае Москве для защиты внутреннего рынка от санкционной продукции потребуется установить на границе с соседней республикой полноценные таможенные посты. Лукашенко, излишне увлекаясь многовекторностью, может доиграться именно до такого варианта. 

"Звоночком" Батьке стали новости о внедрении Москвой цифровых технологий в выявлении запрещенной продукции. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России (Меркурий). Они позволят видеть цепочки поставщиков и посредников всей поступающей в нашу страну продукции. Хитрить с перегоном санкционки в Россию у Лукашенко больше не получится.  

При Александре Лукашенко санкционная продукция хлынула в Россию через Белоруссию. Фото: president.gov.by

Батька, чувствуя неладное, по своему обыкновению принялся озвучивать очередные претензии в адрес Кремля, обвиняя российское руководство в создании помех на пути интеграции. Лукашенко хочет, чтобы она шла по его сценарию и фактически озвучил Москве ультиматум, предлагая закрыть глаза на перегон санкционки и предоставить скидки на энергоносители, отмечают эксперты.  

Кремль упертость Батьки порядком утомила. В Москве хотят от Лукашенко реальных шагов на пути создания Союзного государства. Есть мнение, что на сей раз отделаться красивыми словами про "стратегическое партнерство и братство" у Минска не получится. 

Автор: Федор Лопырев22 марта 2019, 06:30
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

НОВОСТИ ЗООПАРКОВ
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Долго же мямли Кремль по этому вопросу! Пора брать Батьку за рога!
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