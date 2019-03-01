Пакистан попросил Россию вмешаться в конфликт с Индией

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши согласился с инициативой своего российского коллеги Сергея Лаврова предоставить площадку для переговоров между Исламабадом и Нью-Дели, передает НСН. Также стало известно, что Пакистан к переговорам с Индией готов. Шах Мехмуд Куреши заметил, что полномасштабная война обернется для двух стран, обладающих ядерным оружием, взаимным уничтожением, передает сайт "ТВ Центр". Для подтверждения добрых намерений Пакистан передаст Индии захваченного в плен пилота.
Артист поделился радостной новостью
Артист не узнал себя
Комик начал дерзить
Шоумен скорбит о пополнившемся списке "Клуба 27"