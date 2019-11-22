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Политика

"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
На президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель хотят возложить персональную ответственность за счастье украинского народа. В связи с этим активисты озвучили угрозы в адрес европейских политиков.
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Тот факт, что различные группировки под видом оппозиционных организаций оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, давно перестал вызывать удивление у экспертов. Как данность воспринимается то, что за любым "неправильным" решением политика могут последовать не просто массовые протесты, но и попытка вооруженного захвата президентской администрации.

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Однако на этом "активисты Майдана" останавливаться не стали. "Известно, что безнаказанность развращает, но на Украине она уже просто сводит людей с ума", – написала ведущая Анна Шафран в своем "Телеграм". Она процитировала сообщение протестующих, направленное в адрес европейских лидеров.

"Движение сопротивления капитуляции" от имени сегодняшнего вече обращается к Макрону, к Меркель – если они будут дальше давить на Украину, идти на уступки агрессору, они станут соучастниками военных преступлений, международных уголовных преступлений. Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность перед украинским народом, перед своими народами", – говорится в обращении.

"Послушайте, ну это же полный неадекват, абсолютный!" – оценила Анна Шафран требование активистов.

"И эти люди пытаются называть себя каким-то движением. Им всем место в сумасшедшем доме, а не в политике", – добавила она. Ведущая уверена, что до тех пор, пока украинская политическая сцена не избавится от персонажей, допускающих такие заявления, ни о чем разговаривать и договариваться с Киевом будет невозможно.

Автор: 22 ноября 2019, 18:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

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