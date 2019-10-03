Чего добилась Украина за 28 лет

От перспектив, которые открылись перед независимой Украиной в конце лета 1991 года, буквально захватывало дух. Сейчас, в 2019 году, настало время задуматься, чего за минувшие 28 лет удалось добиться украинцам. Результаты неутешительны.

К моменту развала Советского Союза Украина могла похвастаться самыми впечатляющими результатами среди всех остальных республик. Что уж там говорить, страна более чем выгодно смотрелась даже по сравнению с европейскими государствами.

На 1989 год Украина была европейским лидером по добыче угля – получала его в 12 раз больше на душу населения, чем Франция. Ту же Францию она обходила в три раза и по выплавке металла. Сельскохозяйственная техника, самолеты, космические ракеты, авианосцы – все это производилось на Украине.

Самым мощным пароходством в Европе и одним из самых масштабных во всем мире было именно Черноморское. Крымский полуостров гордо и по праву носил звание всесоюзной здравницы. Донбасс красовался всесоюзной "кочегаркой". Запорожье и Кривой Рог – металлургические столицы, а Киев, Львов и Одесса – туристические. Страна могла похвастаться развитой сетью железных дорог, автомобильных трасс, большим числом аэропортов, институтов и больниц.

Все это счастье досталось 52 миллионам граждан Украины в 1991 году, когда 24 августа Верховный Совет Украинской ССР во главе с Леонидом Кравчуком провозгласил акт о независимости. О таком не мог и мечтать даже Богдан Хмельницкий – теперь украинцы были сами себе хозяева. Им не было нужды выбирать, кому служить – требовалось только снимать сливки и наслаждаться жизнью.

В таких условиях не мог не появиться лозунг "Хватит кормить москалей". Патриоты стали отращивать чубы и усы, красовались в вышиванках и готовились к новым подаркам судьбы. В том, что они мощным потоком обрушатся на независимую Украину, стоит только прогнать всех русских и самим начать управлять всем хозяйством, никто не сомневался.

К 2019 году из мощной индустриальной державы Украина превратилась в пришедший в упадок хутор. У страны нет космической программы, уничтожено самолетостроение, в далеком прошлом осталось производство станков и сложной техники. Даже легковые машины больше не сходят с украинских конвейеров.

Удивительно, но даже аграрный сектор умудрился прийти в упадок. В Сумской и Черниговской областях, некогда житницах Украины, зарастают заброшенные поля. Это тем более удивительно, что на официальном уровне в стране проводится кампания по поддержке деревенского патриотизма. Украинцев по-прежнему соблазняют вышиванками, венками на голове, народными песнями и плясками.

Тем временем, ждать, что счастье свалится им на голову, украинцы перестали. На свою страну они, кажется, больше не смотрят как на источник всех благ. А свои надежды на лучшую жизнь они теперь связывают с заграницей. Те, кому позволяет образование, бегут в технологические корпорации в Евросоюзе, США и Канаде. Покидают родные края и люди с техническим образованием – для них открыты вакансии электриков, сантехников и других мастеров в странах Прибалтики и в Польше. Красивые девушки делают ставку на удачное замужество, которое может обеспечить им европейский паспорт.

Даже официальные цифры говорят, что население Украины за минувшие годы только уменьшалось и к 2019 году составило 42 миллиона. При этом в статистику включили живущих в Крыму и Донбассе людей, не желающих иметь ничего общего с Незалежной. Реальная цифра еще ниже, а ситуация – катастрофичнее, уверены эксперты. И если в 1991 году мечтать о будущем Украины было очень популярно, то в 2019 году украинцы стараются не задумываться о завтрашнем дне.