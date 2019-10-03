Чего добилась Украина за 28 лет

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Четверг 3 октября
Лента новостей
21:51
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
21:38
Хвастуна Тимати высмеяли за нелепую куртку
21:02
"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских
20:54
Брат режиссера Арцибашева скончался при загадочных обстоятельствах
20:39
"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось
20:11
Под Петербургом мужчина зарезал собутыльника
19:43
Плата за развод: русская модель потребовала от экс-короля Малайзии астрономическую компенсацию
19:34
В Минфине предложили увеличить цену на водку
19:09
Под Москвой электропоезд насмерть сбил мужчину
18:47
"Коллектив возражает": "Ленком" ответил Поргиной после отмены вечера памяти Караченцова
18:41
"Ксерокопии": сходство детей Галкина с родителями ошеломило россиян
18:30
В Ижевске таксист изнасиловал женщину
18:11
"Живу на последние деньги": Айза Анохина сделала неожиданное признание
18:11
"У нас что, никто не нарушает?": жена вступилась за оскандалившегося Боярского
17:56
Умерла звезда "Мстителей"
17:45
Борисова вывела дочку в свет после разборок
17:34
"Из-за меня": Костюшкин высказался о распаде "Чай вдвоем"
17:19
Водитель погиб на месте: в Башкирии машина врезалась в столб
16:53
"Отморозилась капитально Настенька": голая Волочкова записала "пьяное" видео
16:48
Путин отправил в отставку главу ФСИН
16:26
44-летняя Джоли оголилась на публике
16:24
Есть жертвы: в Париже мужчина с ножом напал на полицейских
15:57
"Ведите себя скромнее": певица Валерия поскандалила у Седоковой
15:52
"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову
15:50
В Подмосковье загорелся крупный строительный рынок
15:38
Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве
15:29
"Уже тогда знал": детское фото Леонтьева поразило народ
15:28
Сотникова перевела мошеннице два миллиона рублей
15:14
The Westin Maldives Miriandhoo Resort: рай на земле
15:12
Лука Шулич выступит со струнным оркестром в ММДМ
15:08
Финские рокеры из группы The Rasmus едут в Россию
15:01
"Заслужила потом, кровью, нервами": Топалова разорвало после победы Тодоренко
14:57
В аэропорту Челябинска произошло ЧП
14:48
"Проводим дни и ночи вместе": Лобода показала близкого мужчину
14:44
Любовь ушла: стоит ли сохранять отношения
14:44
Два бандита ограбили прохожего под Москвой
14:35
В Воркуте в сгоревшем гараже нашли труп пенсионера
14:25
В парке Дружбы на Речном вокзале покажут кино
14:24
"Визжала как сумасшедшая": Сябитова размазала Бузову и напророчила ей одиночество
14:18
Москвичей предупредили о похолодании
13:43
"Кошелек" Пугачевой обчистили в Москве
13:36
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
13:32
Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе
13:31
Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
13:30
Под Москвой школьник зверски убил одноклассницу
13:00
"Наш союз был предрешен судьбой": Андрей Григорьев-Апполонов ушел к парню после гибели жены
12:43
Мужчина убил пенсионера из-за поражения в шахматы
12:14
Сына вице-президента МТС взяли штурмом в Москве
11:55
"Очень чувственно": Дарья Мороз показала задорные соски
11:55
"Мы его потеряли": страшное заявление Цымбалюк-Романовской о Джигарханяне
11:36
Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина
11:28
Русская Кардашьян возбудила народ прилюдными ласками (видео)
11:14
"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости об онкологии
10:43
Самая молодая миллионерша бросила мужа из-за пустяка
10:28
В Москве одноклассники окунули школьника головой в унитаз
10:18
Шалости полуголого Галкина в туалете попали на видео
09:58
"Не пытайте меня": слова Навки о беременности ошеломили народ
09:50
Вырядившуюся Кудрявцеву побили на премии ТЭФИ
09:32
"Открыли глаза": Брежнева сделала заявление о похождениях Меладзе
09:14
Звезда Голливуда подверглась дерзкому нападению (видео)
09:13
Боец Емельяненко попал в потасовку в одном из ресторанов Москвы
09:12
"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь
08:53
Взорвавшаяся Кудрявцева отправила Первый канал в нокаут
08:23
"Принимает лекарства": сын проболтался о здоровье Джигарханяна
08:16
Личные данные миллионов клиентов Сбербанка слили в Сеть
08:11
"Не мог стоять, тряслись руки": Боярский резко сдал после скандала
08:06
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
06:24
Названа причина неадекватного поведения Зеленского
06:20
"Что это? Слабоумие?": вступившуюся за Собчак Бондарчук обозвали облезлой бабушкой
06:20
Нашумевший клип о Москве испортил отношения Тимати и Гуфа
04:12
Только родившая звезда шоу "Дом-2" устроила мужу истерику из-за новой стрижки
02:02
"Ты что, папа?": Нюша показала забавы мужа и маленькой дочери
00:03
Водонаева распекла знаменитую супермодель за щеки и жир
22:29
В Подмосковье грузовик сбил крокодила
22:26
В России отозвали провоцирующее рак желудка лекарство
21:53
Вскрылась правда о "наркомании" Димы Билана
21:00
Внушает опасения: Елизавета II напугала народ отказом от операции
20:50
Москвичку заподозрили в зверском избиении дочери
20:33
"Дикость": Пригожин резко высказался о вакханалии с онкобольной Заворотнюк
20:17
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
20:13
В Москве арестован замдиректора "Аэрофлота"
19:43
В страшной аварии в Башкирии погибла женщина
19:41
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
19:35
В Удмуртии нашли бездомного верблюда
19:31
Зачитали права: Новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
19:24
В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
18:53
"Никогда не повторю этот трюк": звезда "Папиных дочек" рассказала о страшных родах
18:40
Подробности нападения "меченосца" на училище в Финляндии
18:21
Загнанному в угол Зеленскому грозит страшная опасность
18:04
Маркл оконфузилась после разлуки с мужем
17:56
Водителей могут освободить от штрафов в непогоду
17:29
"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами
17:23
Мужчина сзади: сексуальная Гузеева встала в пикантную позу
17:20
Путин готов спасти Украину от холодной зимы
17:16
"Откуда вы это взяли?": Путин отчитал американского журналиста
16:56
Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках
16:49
Необычное фото с Крымского моста смутило народ
16:44
Галкин неожиданно сел на странную диету
16:42
"Что за ребетенок?": Лобода заинтриговала нежным снимком с малышом
16:30
Куда сходить в Москве: афиша c 4 по 10 октября
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Названа внезапная причина жесткого кризиса в отношениях Брежневой и Меладзе
Не хуже Лазарева: Маликов о рождении еще одного ребенка
"Нос картошкой, губы лошади": мать пришла в ужас от изуродовавшей себя Рапунцель
"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского
В клипе Наташи Королевой нашли тайный смысл после истерики на Украине
В Башкирии пьяный дебошир угрожал убийством малолетним внукам
Политика

Чего добилась Украина за 28 лет

Фото: pixabay.com
От перспектив, которые открылись перед независимой Украиной в конце лета 1991 года, буквально захватывало дух. Сейчас, в 2019 году, настало время задуматься, чего за минувшие 28 лет удалось добиться украинцам. Результаты неутешительны.
прочитано 437 раз

К моменту развала Советского Союза Украина могла похвастаться самыми впечатляющими результатами среди всех остальных республик. Что уж там говорить, страна более чем выгодно смотрелась даже по сравнению с европейскими государствами.

ПО ТЕМЕ

Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине

"Печальные последствия": Зеленский бросает Украину на растерзание США

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

На 1989 год Украина была европейским лидером по добыче угля – получала его в 12 раз больше на душу населения, чем Франция. Ту же Францию она обходила в три раза и по выплавке металла. Сельскохозяйственная техника, самолеты, космические ракеты, авианосцы – все это производилось на Украине.

Самым мощным пароходством в Европе и одним из самых масштабных во всем мире было именно Черноморское. Крымский полуостров гордо и по праву носил звание всесоюзной здравницы. Донбасс красовался всесоюзной "кочегаркой". Запорожье и Кривой Рог – металлургические столицы, а Киев, Львов и Одесса – туристические. Страна могла похвастаться развитой сетью железных дорог, автомобильных трасс, большим числом аэропортов, институтов и больниц.

Все это счастье досталось 52 миллионам граждан Украины в 1991 году, когда 24 августа Верховный Совет Украинской ССР во главе с Леонидом Кравчуком провозгласил акт о независимости. О таком не мог и мечтать даже Богдан Хмельницкий – теперь украинцы были сами себе хозяева. Им не было нужды выбирать, кому служить – требовалось только снимать сливки и наслаждаться жизнью.

В таких условиях не мог не появиться лозунг "Хватит кормить москалей". Патриоты стали отращивать чубы и усы, красовались в вышиванках и готовились к новым подаркам судьбы. В том, что они мощным потоком обрушатся на независимую Украину, стоит только прогнать всех русских и самим начать управлять всем хозяйством, никто не сомневался.

К 2019 году из мощной индустриальной державы Украина превратилась в пришедший в упадок хутор. У страны нет космической программы, уничтожено самолетостроение, в далеком прошлом осталось производство станков и сложной техники. Даже легковые машины больше не сходят с украинских конвейеров.

Удивительно, но даже аграрный сектор умудрился прийти в упадок. В Сумской и Черниговской областях, некогда житницах Украины, зарастают заброшенные поля. Это тем более удивительно, что на официальном уровне в стране проводится кампания по поддержке деревенского патриотизма. Украинцев по-прежнему соблазняют вышиванками, венками на голове, народными песнями и плясками.

Тем временем, ждать, что счастье свалится им на голову, украинцы перестали. На свою страну они, кажется, больше не смотрят как на источник всех благ. А свои надежды на лучшую жизнь они теперь связывают с заграницей. Те, кому позволяет образование, бегут в технологические корпорации в Евросоюзе, США и Канаде. Покидают родные края и люди с техническим образованием – для них открыты вакансии электриков, сантехников и других мастеров в странах Прибалтики и в Польше. Красивые девушки делают ставку на удачное замужество, которое может обеспечить им европейский паспорт.

Даже официальные цифры говорят, что население Украины за минувшие годы только уменьшалось и к 2019 году составило 42 миллиона. При этом в статистику включили живущих в Крыму и Донбассе людей, не желающих иметь ничего общего с Незалежной. Реальная цифра еще ниже, а ситуация – катастрофичнее, уверены эксперты. И если в 1991 году мечтать о будущем Украины было очень популярно, то в 2019 году украинцы стараются не задумываться о завтрашнем дне.

Автор: 3 октября 2019, 21:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Илья
Ответить
Освободилась от имперской вони!
о. Нафанаил
Ответить
Похоронила вонючий совок!
1

Популярные темы форума

Политика

Чего добилась Украина за 28 лет
Из ПАСЕ вышвырнули напавшего на россиян сумасшедшего (видео)
Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение
"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале

Шоу-бизнес

Онкобольная Заворотнюк погасила огромные долги
У Поргиной появился неожиданный защитник после отмены вечера Караченцова в "Ленкоме"
"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось
"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк

Поклонники получили шанс увидеть артистку
Шоу-бизнес

"Отморозилась капитально Настенька": голая Волочкова записала "пьяное" видео

Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей
Политика

Путин сделал заявление о риске гражданской войны в России

Глава страны указал на то, что позволило избежать развития событий по негативному сценарию
Шоу-бизнес

"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову

Певица в ужасе от случившегося

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

Необычное фото с Крымского моста смутило народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru