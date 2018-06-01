Трамп заставил ЕС склонить голову перед Путиным

Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Евросоюзом, кажется, начинает прочищать мозги чиновникам из Брюсселя. Во всяком случае, после нескольких весьма болезненных и недружественных пинков со стороны Вашингтона, лидеры ЕС начали делать примирительные заявления в отношении России, "внезапно" осознав важность конструктивных отношений с Москвой.

Как пишет влиятельная британская газета The Guardian, председатель Еврокомиссии (должность, фактически означающая главу Евросоюза. Прим.Ред.) Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "демонизацией" России. По его словам, пришло время возобновить отношения с Москвой.

Юнкер отметил, что текущее состояние российско-европейских отношений его не устраивает. Чиновник отметил, что Брюссель "никогда не согласится на действия Москвы в Донбассе и Крыму", однако призвал принять во внимание тот факт, что Россия – огромная евразийская держава, которая по своей территории во много раз превышает площадь Евросоюза.

"Площадь Европейского союза составляет 5,5 млн квадратных километров, в то время как России – 70,5", – приводит британское издание слова главы Еврокомиссии (на самом деле, площадь России – чуть более 17 миллионов квадратных километров. Оставшиеся 53, видимо, затесались в материал The Guardian из-за незнания географии автором статьи или, чего хуже, самим Юнкером. – Прим.Ред.).

По словам Еврочиновника, Брюссель и Москва могут сотрудничать во многих сферах, к примеру, в области инноваций и исследований. Как отмечается в материале британской газеты, Лондону вряд ли понравится реверанс Юнкера в сторону Москвы, ведь премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй прилагала столько усилий, чтобы дать "решительный ответ" в связи с известными событиями в Солсбери.





Напомним, Дональда Трамп ввел заградительные пошлины на европейские сталь (25%) и алюминий (10%). По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, установленные Вашингтоном торговые ограничения являются "дамокловым мечом, нависшим над Европой". В свою очередь, Жан-Клод Юнкер назвал односторонние тарифы противоречащими правилам международной торговли и "протекционизмом в чистом виде".

Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, чиновники в Брюсселя пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон, а с другой, им необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Евросоюз – это не геополитический придаток США, а вполне самостоятельный игрок на мировой арене со своими интересами. По словам комиссара ЕС по внешней торговле Сесилии Мальмстрем, Брюссель намерен обсудить поведение Соединенных Штатов в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).