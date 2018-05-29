"Величайшая ошибка": подарок Трампа Путину шокировал ЕС

В Европе нынче беспокойные времена, и все из-за поведения американского союзника. То Белый дом чуть ли не объявляет торговую войну Старому Свету, то в одностороннем порядке выходит из ядерной сделки с Ираном. Еще один камень преткновения в двухсторонних отношениях – вопрос обороны. Дональд Трамп настаивает, что ЕС должен увеличить взносы в НАТО, в противном случае он грозится пересмотреть участие Соединенных Штатов в альянсе. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в шоке: он призвал Вашингтон не покидать североатлантический блок.

По его словам, если Соединенные Штаты покинут Североатлантический альянс, это станет "самым крупным подарком Владимиру Путину". Тревогу немецкого политика разделяют несколько европейских государств, которые озабочены намерением Дональда Трампа сократить обязательства перед НАТО и потребовать от ЕС увеличить расходы на собственную оборону, пишет влиятельное издание The Times.

Ишингер отметил, что власти ФРГ хорошо осознают необходимость увеличения трат на оборону. В то же время он признал, что Европа не может сделать ничего, чтобы удовлетворить требования американского лидера. "Укрепление обороноспособности – это долгосрочный процесс", – пояснил он.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности уверен: если Трамп все-таки пойдет на пересмотр участия Соединенных Штатов в деятельности Североатлантического альянса, это станет "самым крупным подарком Владимиру Путину за всю его жизнь". Это будет "катастрофическим сигналом" и "главной ошибкой" Трампа на президентском посту, полагает Ишингер.

Напомним, что о необходимости заставить европейских союзников платить за собственную оборону Трамп говорил с самого начала своего пребывания в кресле главы Белого дома. Год назад американский лидер набросился с критикой на Германию, заявив, что та должна платить предусмотренные 2% ВВП на оборонительные нужды. Он пообещал "разобраться" с теми странами, кто не соблюдают это положение.





"У нас масштабный торговый дефицит с Германией, немцы также тратят намного меньше должного на НАТО и оборону. Это плохо для США. Это изменится", – написал американский лидер на своей странице в Twitter. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не растерялась. Она заявила в ответ, что Берлин больше не может полагаться на Вашингтон, а раз так, то европейцы должны взять судьбу континента в собственные руки.