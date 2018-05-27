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Слетел с катушек: Трамп поднял руку на Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Dni.ru
Обстановка в мире продолжает накаляться. Вспыхнувшие с новой силой бои в Донбассе, крайне напряженная ситуация в юго-западной Сирии – все это грозит новой эскалацией в отношениях России и США. Вашингтон то и дело выступает с фактически ультимативными заявлениями в адрес Москвы, требуя пересмотреть ее внешнюю политику. Шансы на потепление взаимоотношений между двумя странами с приходом в Белый дом Дональда Трампа стремительно тают. Американский лидер вновь поднял руку, замахиваясь на новый удар по России и ее президенту Владимиру Путину. Будет ли он нанесен, станет понятно уже в ближайшее время. 
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Последние пару недель сообщения с Донбасса вновь приобрели характер полноценных военных сводок. Обстрелы, атаки, занятие населенных пунктов – все это свидетельствует об очередном серьезном военном кризисе в регионе, а значит, о полной пробуксовке пресловутых минских соглашений. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года многие эксперты лелеяли надежды на скорую двухстороннюю "оттепель" и окончание конфликта на Украине с более-менее выгодными для России результатами. Очередной виток бойни, в которой продолжают гибнуть люди и уничтожаться инфраструктура, красноречиво говорит – кто-то явно поспешил обрадоваться приходу в Белый дом эксцентричного республиканца.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Конфликт в Донбассе с самого своего начала вышел за рамки внутриукраинских противоречий и стал главной линией разлома в отношениях между Россией и США. Администрация экс-президента Барака Обамы безоговорочно поддерживала нынешнее украинское руководство. Небольшая заминка произошла в период смены власти в Белом доме. Некоторые всерьез предсказывали, что дни лидера Незалежной Петра Порошенко сочтены: мол, новый американский лидер пересмотрит свое отношение к Киеву и перестанет оказывать ему поддержку на прежнем уровне.

С высоты полутора лет пребывания Трампа во главе государства можно с уверенностью говорить, что те, кто оперировал подобными оценками, серьезно просчитались. Ну, или, как минимум, провели не совсем точный анализ ситуации. Наглядным маркером, позволяющим судить о приверженности администрации республиканца курса на эскалацию с Россией, служит поставка Украине ракетных противотанковых комплексов "Джавелин". О том, что они уже в Незалежной, местные СМИ сообщили в конце апреля.

Фото: GLOBAL LOOK press

Вскоре после этого и начался очередной виток военного противостояния. Главной ареной боестолкновений стал район Горловки, которая расположена к северу-востоку от Донецка. Украинские средства массовой информации со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах страны сообщили, что армия намеревается занять господствующие над городом высоты и закрепиться на них, что сделает оборону населенного пункта бессмысленной.

Для этого украинские войска серьезно нарастили резервы на направлении удара и в первой половине мая начали пробовать на зуб оборону подразделений самопровозглашенной Донецкой республики. Главная цель ВСУ – занять город и создать плацдарм для атаки Дебальцево и Енакиево. В случае успеха положение Донецка резко осложнится. Дальнейшие удары украинских сил от Горловки на юго-восток по направлению к Шахтерску, поддержанные атакой с западного направления по линии Докучаевск – Старобешево – Амвросиевка способны привести к полному окружению столицы Донецкой республики, уничтожению оказавшихся в котле вооруженных сил ДНР и захвату города, который на протяжении четырех лет являлся одним из символов сопротивления народа Донбасса украинской агрессии.

Действия Киева находят полную поддержку у Вашингтона. Спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер на днях снова возложил ответственность на происходящее на Москву. "Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их", – заявил он. При этом всем известно, что наших вооруженных сил в Донбассе нет, что подтвердил в июле прошлого года Международный суд ООН, отклонив иск украинской стороны о признании России агрессором.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но американскому лидеру все нипочем. Тактика лихих "ковбойских наскоков", которую он исповедует (вспомним кризис вокруг КНДР в апреле прошлого года), рассчитана на запугивание оппонента и дальнейшее принятие им выдвигаемых Белым домом условий. К тому же через несколько недель стартует чемпионат мира по футболу. России в таких условиях вооруженный конфликт абсолютно не нужен, поэтому Трамп явно надеется попробовать надавить на Путина в столь "деликатный" момент.

А чтобы атака была эффективнее, к Украине следует добавить Сирию. Ситуация там развивается для Москвы в целом благоприятно. Армия арабской республики при помощи наших военных советников и воздушно-космических сил зачистила существовавшие на протяжении многих лет террористические анклавы вокруг Дамаска – Ярмук и Восточную Гуту, а также принудила к сдаче так называемый Растанский котел, который блокировал одну из основных транспортных магистралей страны.

Фото: GLOBAL LOOK press

Теперь на очереди один из последних опорных пунктов боевиков – юго-западная провинция Даръа. Сирийская армия уже начала перебрасывать туда высвободившиеся после штурма Ярмука части, включая элитное подразделение "Сила тигра". Военные уже сбросили боевикам листовки с призывом сложить оружия. Но навстречу террористы идти не хотят.

И понятно почему. На днях представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США примут "решительные действия" в ответ на активность сирийских военных и поддерживающих их российских советников в провинции Даръа. Параллельно в этой провинции идет накопление сил боевиков так называемой Сирийской свободной армии, которых Соединенными Штатами снабжают оружием и боеприпасами через свои каналы в соседней Иордании.

В случае попытки зачистить этот террористический клоповник боевики могут предпринять масштабную атаку на правительственную армию. На этом фоне весьма любопытны прошедшая в СМИ в апреле этого года информация, в соответствии с которой поддерживаемая США так называемая "умеренная оппозиция" планирует создать некое "автономное государство" на юго-западе Сирии.

Фото: GLOBAL LOOK press

Таким образом, отношения между Россией и США вновь выходят на опасное пике. Апрельский кризис, последовавший после провокации с использованием химоружия в Восточной Гуте, был с большим трудом, но все же преодолен. Теперь американский лидер снова занес руку для удара.

Последует ли новая эскалация? Все факты говорят о том, что американцы и дальше будут повышать ставки в геополитическом противостоянии с Москвой. Впрочем, Россия за последние четыре года наглядно продемонстрировала, что твердо намерена защищать национальные интересы как на Украине, так и в Сирии. И лихими "ковбойскими наскоками" ее не запугаешь. В любом случае, лето-2018 будет нескучным. 

Автор: Иван Поляков27 мая 2018, 17:22

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