Неуклюжего Трампа прозвали слоном за нелепые нападки на Россию

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Понедельник 28 мая
Лента новостей
20:38
"Угомонитесь": грязно ругающийся Панин взорвался из-за подлого вранья
20:01
94-летний миллиардер умер от сердечного приступа
18:53
Пафосный певец подарил отцу BMW за шесть миллионов (видео)
18:25
"Великий дар": легендарный актер о прелестях алкоголизма
18:11
"Мокрые трусы" принца Уильяма оживили королевскую свадьбу
17:16
Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру
17:08
Умер прославленный оперный певец
16:58
Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб
16:52
Хибла Герзмава даст два летних концерта в Москве
16:34
Миддлтон в домашнем халате вывалила округлившийся живот
16:03
На юго-западе Москвы мужчина украл собаку у беспомощной девочки
15:47
"Это просто позор!": на 83-летнего Юрского напали из-за грязи и лжи
15:45
В Москве полуголый охранник избил покупателя тележкой (видео)
15:40
"Начал догадываться": запредельное хамство расстроило Малахова
15:40
Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
15:22
Известную ведущую экстренно госпитализировали
15:07
Сексуальную Чиповскую засняли в общественном туалете за интересным занятием
14:53
Свидетель смерти Марьянова: Артист в агонии молил о помощи
14:47
Джонни Депп в шоке от русских девушек
14:17
Актриса Захарова жестко ответила на обидные слова Безруковой
14:15
Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах
14:08
Обремененная малышом 16-летняя Загитова отказалась от шикарной квартиры
14:08
Лишился перьев и стразов: Киркорова ограбили после концерта
13:48
К чему снится ограбление
13:40
"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину
13:31
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
13:04
Россиян "обрадовали" бесконечной рабочей неделей
12:40
Скандальные подробности из жизни Пугачевой раздражают Преснякова
12:39
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
12:35
В США ученые создали курочеловека
12:22
Новые "Звездные войны" провалились в прокате
12:06
В Подмосковье дерзкие грабители обчистили заправку
11:54
Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну
11:49
Отравление Скрипалей повесили на Абрамовича
11:45
В Петербурге Hummer таранил машину на глазах прохожих (видео)
11:35
Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна
11:29
Королева взбесилась из-за похабного видео бесстыжего мужа
11:25
Сирийский солдат восхитил лезгинкой с автоматом (видео)
11:20
Выявлена причина смертельной опасности алкоголя
11:16
Рецепт летнего торта с ягодами
11:11
В Якутске избили продавщицу с самыми широкими бровями
11:05
"Я тебе еще покажу": Елизавета II поразила реакцией на Меган Маркл
10:54
Дети заработают на умершей от страшной болезни Сябитовой
10:53
Житель Подмосковья сломал три лифта ради денег
10:40
В Москве приземлился самолет с отломившимся шасси
10:35
Войны вторых жен и первых детей
10:33
Россиян напугали резким скачком налогов
10:26
Хворостовский перед смертью отправил жену к другому мужчине
10:25
В Москве пассажирка выжила после падения под поезд в метро
10:24
Пугающее видео покалеченного Евгения Осина слили в Сеть
10:18
На Урале во время спасения кошки погиб мужчина
10:10
Лето в Москве начнется с заморозков
10:08
Чаи для похудения оказались бесполезными
09:46
В московском метро произошел сбой
09:42
Кабмин придумал россиянам способ дожить до 80 лет
09:41
На Ангаре затонул теплоход с пробоиной в борту
09:35
Пенсионер на Land Cruiser сбил четырехлетнего ребенка в центре Москвы
09:30
"Росатом" и Иордания расширяют горизонты сотрудничества
09:30
Кража века: москвич заявил о похищении 36 коробок пиццы
09:24
Джордж Буш – старший попал в больницу
09:11
Стало известно о передозировке Анфисы Чеховой после развода
09:07
Старый друг Чубайса: российский миллиардер с семьей сбежал в Лондон
09:07
В Японском море российское судно потопило лодку
09:00
Пропавший истребитель нашли спустя 73 года
08:55
Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
08:50
Один лось задержал десяток поездов в Твери
08:41
"От истины не убежишь": Киркоров отреагировал на выпад Галкина
08:39
В Омске в аварии с автобусом пострадали пять человек
08:28
Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе
08:28
Участник "Дома-2" попал в гей-скандал из-за трусов
08:01
Странное поведение любовника отравленной Юлии Скрипаль
21:01
"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой
17:53
"Завтра на операцию": Орлова о несчастье в семье
16:55
Развратник Панин устроил провокацию на детском празднике
16:31
Шнуров заинтриговал таинственным видео после заявления о разводе
16:11
Сорвался в яму: певец Владимир Маркин сломал челюсть и ногу на концерте
15:37
Дочь Александра Серова срочно доставили в больницу
15:05
Караулову жестко унизили за попытку выгнать Бузову со сцены
14:45
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
14:13
Садальского добила вакханалия у Малахова
13:47
16-летний Саша Круг вырос копией знаменитого отца
13:14
Блондин из "Дома-2" с дикими криками бросился на подругу (видео)
12:45
Брежневой досталось после скандала с Водонаевой
12:15
Шок: Бузова живет вместе с Киркоровым
12:08
"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе
11:49
В Сирии погибли четверо российских военных
11:47
В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным
11:23
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке
11:09
Сдавшая Меньшова попала впросак с Лепсом на Первом канале
10:43
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
10:21
Цыганочка Аза: Бородину обругали за вульгарный вид дочери
10:01
Педофил отрезал половые органы своим ученикам
21:55
Дмирий Маликов снял трогательное видео с сыном
17:29
"Как Джоли": Глюк'оZа ужаснула руками-ниточками
17:17
Беременной Кудрявцевой в лоб сообщили печальные новости
16:43
Японцы подарили Алине Загитовой живого "Хатико"
16:18
Повзрослевшая Пуговка из "Папиных дочек" поразила красотой
15:36
Названа причина развода Шнурова с танцовщицей
14:53
Опубликовано видео с порванной вандалом картиной "Иван Грозный убивает сына"
14:23
Известный актер в шоке от дел Первого канала
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шок: Бузова живет вместе с Киркоровым
"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой
Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину
Сдавшая Меньшова попала впросак с Лепсом на Первом канале
Политика

Неуклюжего Трампа прозвали слоном за нелепые нападки на Россию

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил США ненадежным партнером и призвал Европу сохранять единство. Аналитики считают, что подобное заявление – это новая волна выступления за сближение с Россией. 
прочитано 552 раза

Сообщается, что канцлер Австрии осудил выход Великобритании из Евросоюза, назвав его "ужасным". По мнению экспертов, заявление Курца можно считать очередным показателем охлаждения отношений между странами Евросоюза и США.

ПО ТЕМЕ

Слетел с катушек: Трамп поднял руку на Путина

Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Европейцев не устраивает появление такой фигуры, как Трамп, который, "как слон в посудной лавке, ломает все, что попадается ему под руки и под ноги", считает завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он добавил, что в последнее время наметилось определенное "переохлаждение" отношений между странами Европейского союза и США.

По словам эксперта, американцы следуют предвыборному лозунгу Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Однако это происходит за счет экономических связей с Европой, передает НСН.

Швейцер заявил, что нынешнее охлаждение не доведет до полного разрыва отношений, и стороны все же найдут компромисс. "Ясно, что нереально, что Европа тут же уйдет от Америки и повернется лицом к России. Это слишком большие передержки в сравнении экономических возможностей России и США", – объяснил он.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН убежден, что сближению стран Евросоюза с Россией способствовало появление Дональда Трампа в мировой политике. "Последние встречи Путина с Меркель и с Макроном показывают, что европейцы проявляют, во всяком случае на словах, гораздо больший интерес к России, чем это было всего полтора-два года назад", – подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Европе пора перестать возлагать надежды на Соединенные Штаты". Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил прогресс в отношениях между Москвой и Берлином.

Автор: Михаил Вштанов28 мая 2018, 17:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

Политика

Дошедшая до отчаяния Украина готовит пакость России
Проворовавшегося Порошенко отправляют в тюрьму
Слетел с катушек: Трамп поднял руку на Путина
Страшные тайны: Константин Черненко

Шоу-бизнес

"Слезы текут ручьями": разводящийся Шнур горюет без красавицы-жены
Любовник Пугачевой оскандалился из-за пьянки за рулем
Онкобольная звезда "Молодежки" описала жизнь с жутким недугом
"Великий дар": легендарный актер о прелестях алкоголизма

Проишествия

Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах
Домохозяйка орально изнасиловала ремонтника и была арестована
Захват заложников в Москве обернулся трагедией
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз

Lifestyle

Новые "Звездные войны" провалились в прокате
Тяжелобольной Кобзон отрекся от Родины
Популярная сериальная актриса изуродовала лицо пластикой
Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной
Шоу-бизнес

"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой

Артисты нанесут удар в августе
Шоу-бизнес

Хворостовский перед смертью отправил жену к другому мужчине

Похоронившая мужа Флоранс рассказала о новом счастье
Шоу-бизнес

Сексуальную Чиповскую засняли в общественном туалете за интересным занятием

Молодому питерскому красавчику повезло

Шоу-бизнес

Миддлтон в домашнем халате вывалила округлившийся живот

Незамысловатое платье подчеркнуло интересное положение девушки

Гороскоп

Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
Чего ожидать тяжелобольному Кобзону
Совет на выходные
Невыносимый Кержаков женится на молоденькой красавице

Фоторепортажи

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке
Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды
49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

Спорт

Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру
Обремененная малышом 16-летняя Загитова отказалась от шикарной квартиры
Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе
"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе

Регионы

В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину
Последний полет: выпускники запустили в небо мертвого голубя (видео)
Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru