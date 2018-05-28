Неуклюжего Трампа прозвали слоном за нелепые нападки на Россию

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил США ненадежным партнером и призвал Европу сохранять единство. Аналитики считают, что подобное заявление – это новая волна выступления за сближение с Россией.

Сообщается, что канцлер Австрии осудил выход Великобритании из Евросоюза, назвав его "ужасным". По мнению экспертов, заявление Курца можно считать очередным показателем охлаждения отношений между странами Евросоюза и США.

"Европейцев не устраивает появление такой фигуры, как Трамп, который, "как слон в посудной лавке, ломает все, что попадается ему под руки и под ноги", считает завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он добавил, что в последнее время наметилось определенное "переохлаждение" отношений между странами Европейского союза и США.

По словам эксперта, американцы следуют предвыборному лозунгу Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Однако это происходит за счет экономических связей с Европой, передает НСН.

Швейцер заявил, что нынешнее охлаждение не доведет до полного разрыва отношений, и стороны все же найдут компромисс. "Ясно, что нереально, что Европа тут же уйдет от Америки и повернется лицом к России. Это слишком большие передержки в сравнении экономических возможностей России и США", – объяснил он.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН убежден, что сближению стран Евросоюза с Россией способствовало появление Дональда Трампа в мировой политике. "Последние встречи Путина с Меркель и с Макроном показывают, что европейцы проявляют, во всяком случае на словах, гораздо больший интерес к России, чем это было всего полтора-два года назад", – подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Европе пора перестать возлагать надежды на Соединенные Штаты". Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил прогресс в отношениях между Москвой и Берлином.