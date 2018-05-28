Неуклюжего Трампа прозвали слоном за нелепые нападки на Россию
Сообщается, что канцлер Австрии осудил выход Великобритании из Евросоюза, назвав его "ужасным". По мнению экспертов, заявление Курца можно считать очередным показателем охлаждения отношений между странами Евросоюза и США.
"Европейцев не устраивает появление такой фигуры, как Трамп, который, "как слон в посудной лавке, ломает все, что попадается ему под руки и под ноги", считает завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он добавил, что в последнее время наметилось определенное "переохлаждение" отношений между странами Европейского союза и США.
По словам эксперта, американцы следуют предвыборному лозунгу Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Однако это происходит за счет экономических связей с Европой, передает НСН.
Швейцер заявил, что нынешнее охлаждение не доведет до полного разрыва отношений, и стороны все же найдут компромисс. "Ясно, что нереально, что Европа тут же уйдет от Америки и повернется лицом к России. Это слишком большие передержки в сравнении экономических возможностей России и США", – объяснил он.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН убежден, что сближению стран Евросоюза с Россией способствовало появление Дональда Трампа в мировой политике. "Последние встречи Путина с Меркель и с Макроном показывают, что европейцы проявляют, во всяком случае на словах, гораздо больший интерес к России, чем это было всего полтора-два года назад", – подчеркнул он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Европе пора перестать возлагать надежды на Соединенные Штаты". Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил прогресс в отношениях между Москвой и Берлином.
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