Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном
Трамп прокомментировал заявление Пхеньяна, который отметил, что КНДР по-прежнему готова к переговорам. "Такое теплое и дельное заявление Северной Кореи – замечательная новость", – написал глава Белого дома в своем Twitter. Впрочем, каких-то конкретных заявлений о возможных переговорах двух лидеров Трамп делать не стал. "Время покажет!" – добавил он.
Американский лидер также заявил, что встреча 12 июня вполне возможна. "Они (Северная Корея. – Прим. ред.) очень хотят, чтобы это произошло. Мы бы тоже хотели это сделать", – подытожил он.
Напомним, небольшое потепление отношений между США и КНДР произошло этой весной после череды эскалаций и обмены угрозами. Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит в Южную Корею, где заявил о необходимости денуклеаризации полуострова.
Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2018 г.
На этом фоне американский президент сказал, что может встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку к переговорам и согласование деталей. Тем не менее Трамп встречу отменил, объяснив это агрессивной риторикой Пхеньяна.
В руководстве КНДР, тем не менее, заявили, что к переговорам с США по-прежнему готовы. По словам замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана, Пхеньян остается привержен достижению мира на Корейском полуострове.
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