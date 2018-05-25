Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном

У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. То он хотел встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, фактически плюнув тому в лицо, а потом снова передумал. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительно были назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что его встреча с главой Северной Кореи все-таки возможна.

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