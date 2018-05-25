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Политика

Трамп поиздевался над оплеванным Ким Чен Ыном

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. То он хотел встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, фактически плюнув тому в лицо, а потом снова передумал. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительно были назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что его встреча с главой Северной Кореи все-таки возможна.
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Трамп прокомментировал заявление Пхеньяна, который отметил, что КНДР по-прежнему готова к переговорам. "Такое теплое и дельное заявление Северной Кореи – замечательная новость", – написал глава Белого дома в своем Twitter. Впрочем, каких-то конкретных заявлений о возможных переговорах двух лидеров Трамп делать не стал. "Время покажет!" – добавил он.

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Американский лидер также заявил, что встреча 12 июня вполне возможна. "Они (Северная Корея. – Прим. ред.) очень хотят, чтобы это произошло. Мы бы тоже хотели это сделать", – подытожил он.

Напомним, небольшое потепление отношений между США и КНДР произошло этой весной после череды эскалаций и обмены угрозами. Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит в Южную Корею, где заявил о необходимости денуклеаризации полуострова.


На этом фоне американский президент сказал, что может встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку к переговорам и согласование деталей. Тем не менее Трамп встречу отменил, объяснив это агрессивной риторикой Пхеньяна.


В руководстве КНДР, тем не менее, заявили, что к переговорам с США по-прежнему готовы. По словам замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана, Пхеньян остается привержен достижению мира на Корейском полуострове.

Автор: Иван Поляков25 мая 2018, 17:43

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